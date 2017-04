Werder-Coach Nouri (r.) im Sportstudio. (Screenshot ZDF)

Das Duell von Nouri, früher Profi unter anderem für Werders zweite Mannschaft, den VfL Osnabrück und Holstein Kiel, gegen Sebastian Westerhoff, einem ehemaligen Mitspieler von Manuel Neuer und Jugendspieler von Schalke 04, endete 2:2. Damit gewann Nouri auch eine Wette gegen seinen Freund Mansur Faqiryar, der vom ZDF als Überraschungsgast in die Sendung eingeladen war. Mit dem früheren Nationaltorwart Afghanistans unterhält Nouri eine Stiftung, die sich um Projekte in Afghanistan kümmert.

Treffsicher an der Torwand und äußerst erfolgreich in seinem Beruf als Cheftrainer von Werder, so sieht es zurzeit aus. Werder ist unter Nouri seit zehn Spielen ungeschlagen, steht inzwischen auf Platz sechs. Wenn die Saison jetzt beendet wäre, würde Werder ab Sommer in der Europa League spielen. Nouri selbst wollte auch sechs Stunden nach dem 4:2-Sieg in Ingolstadt zwar immer noch nichts vom internationalen Geschäft wissen – „ich werde keine neuen Ziele ausgeben“ -, sagte aber auch: „Ich werde niemandem verbieten, diese Ziele zu formulieren.“

Nouris Zukunft wird vermutlich in den nächsten Tagen geklärt. Die Gespräche zwischen Sportchef Frank Baumann und Nouri, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, stehen nach dem geschafften Klassenerhalt jetzt an. „Ich habe keine Angst vor meiner Zukunft“, sagte Nouri, „Werder ist mein Plan A.“ Eine relativ schnelle Einigung scheint wahrscheinlich. Mit Baumann, bestätigte Nouri, stehe er schon jetzt im regen Austausch mit Blick auf den Kader in der nächsten Saison. (mhd)