Aron Johannssons sportliche Zukunft liegt vermutlich nicht in Bremen. (nordphoto)

Max Kruse trifft derzeit nach Belieben, Fin Bartels glänzt als Vorbereiter, Serge Gnabry und Claudio Pizarro stehen ebenfalls für reichlich Torgefahr. Für den US-Amerikaner Aron Johannsson bleibt da momentan nur wenig Platz. "Man muss sehen, wie der Kader für die neue Saison aussieht", sagte Baumann auf der Pressekonferenz am Donnerstag. "Er hat nicht die Einsatzzeiten bekommen, die er sich wünscht. Aron hat den Anspruch, mehr zu spielen. Das ist legitim. Man muss die Situation im Sommer neu bewerten und sehen, ob es für ihn und uns sinnvoll ist, bei uns zu bleiben."

Aron Johannsson wechselte vor der Saison 2015/16 vom niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar nach Bremen, hatte in seiner Premierensaison aber direkt mit einer schwerwiegenden Verletzung zu kämpfen. Mehrere Monate musste er aufgrund einer Nervenirritation im Bereich der rechten Hüfte zuschauen. So brachte er es in seiner Zeit an der Weser bisher lediglich auf 15 Einsätze und drei Tore. (wk)