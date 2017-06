Ein Bild aus vergangenen Zeiten: Von 2011 bis 2013 stand Tom Trybull bei Werder unter Vertrag. (nordphoto)

Nachdem der Mittelfeldspieler in seiner Bremer Zeit von 2011 bis 2013 den ganz großen Durchbruch verpasst hatte, verschwand er nach unglücklichen Stationen bei den Zweitligisten FC St. Pauli und Greuther Fürth zuletzt völlig in der Versenkung. Im vergangenen Sommer wagte Trybull deshalb einen Neustart und wechselte zu ADO Den Haag in die niederländische Eredivisie. Doch auch dort ist nach einem Jahr schon wieder Schluss für den 24-Jährigen. Diesmal jedoch, wie er sagt, auf eigenen Wunsch.

„Es war eine super Erfahrung im Ausland, ich habe mich in den Niederlanden sehr wohl gefühlt“, sagte Trybull dem WESER-KURIER am Rande des Benefizspiels von Clemens Fritz und Per Mertesacker am vergangenen Sonnabend in Hannover. „Aber ich habe meinen Vertrag bewusst nicht verlängert. Ich habe in dieser Saison viele gute Spiele gemacht und will den nächsten Schritt machen.“

Tatsächlich hat Trybull in der Saison 2016/2017 insgesamt 23 Ligapartien für ADO Den Haag bestitten, die meisten davon über die gesamte Spieldauer. Erst als feststand, dass der gebürtige Berliner seinen Einjahresvertrag in Den Haag nicht verlängern würde, wurde er nicht mehr in den Kader berufen. „Aber so ist das halt im Profifußball“, sagte Trybull. „Kein Problem, alles okay.“ ADO Den Haag wurde am Ende einer wechselhaften Saison mit „vielen Aufs und Abs für die Mannschaft“, so Trybull, Tabellenelfter.

Wohin genau der Weg des früheren Junioren-Nationalspielers in diesem Sommer führen soll, ließ Trybull offen. „Mal gucken, wie es weitergeht. Ich bin ablösefrei“, sagte er, verriet dann aber doch, dass es ihn vermutlich nicht zurück in die Bundesliga ziehen wird - sondern in den Süden Europas. „Ich stehe in Gesprächen mit Vereinen aus Spanien und Italien, beide Länder würden mich sehr reizen“, sagte Trybull. „Ich bin aber für alles offen.“