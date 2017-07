Anthony Ujah spielt derzeit in China. (nordphoto)

"Im Moment liegt mein Fokus auf dem Team von Liaoning, vor allem nach der Verletzung und dem Ausfall von James. Wir stehen vor großen Herausforderungen und Schwierigkeiten und ich möchte alles dafür tun, dem Verein zum Klassenerhalt zu verhelfen“, wird der Stürmer bei "transfermarkt.de" unter Berufung auf das chinesische Portal "Titan Plus" zitiert. Derzeit trennen Liaoning nur drei Punkte von einem direkten Abstiegsplatz.

Am Montag berichteten der Kölner "Express" und der "Sportbuzzer", Ujah habe sich bereits mit Hannover 96 über einen Wechsel verständigt, nur sein chinesischer Verein müsse noch zustimmen.

Ujah ist der Star im Team. In der laufenden Saison erzielte er für Liaoning, wo er Teamkollege des Ex-Werderaners Assani Lukimya ist, bisher fünf Tore in 13 Spielen. Für Werder war der Angreifer in der Saison 2015/16 in 32 Partien elfmal erfolgreich, ehe er für geschätzte zwölf Millionen Euro Ablöse nach China ging. (oni/crb)