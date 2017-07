Anthony Ujah spielt aktuell in China. (imago)

Vor einem Jahr verließ er Werder in Richtung China, jetzt steht Anthony Ujah vor einer Rückkehr in die Bundesliga. Laut "Express" hat sich der 26-jährige Stürmer mit Hannover 96 bereits geeinigt. Allerdings muss der Bundesliga-Aufsteiger noch mit Ujahs aktuellem Verein Liaoning FC übereinkommen, der den Nigerianer nicht abgeben will.

Ujah ist der Star im Team. In der laufenden Saison erzielte er für Liaoning, wo er Teamkollege des Ex-Werderaners Assani Lukimya ist, bisher fünf Tore in 13 Spielen. Für Werder war der Angreifer in der Saison 2015/16 in 32 Partien elfmal erfolgreich, ehe er für geschätzte zwölf Millionen Euro Ablöse nach China ging. (crb)