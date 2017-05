"Ich will immer das Team mitreißen": Werder-Profi Robert Bauer. (imago)

Herr Bauer, Sie gelten als Kämpfertyp und haben Ihre Katze Tyson genannt. Hängt das mit ihrer Vergangenheit als Boxer zusammen?

Robert Bauer: (lacht) Ein bisschen vielleicht. Ich habe die Katze bei einem Züchter in Hamburg abgeholt und meiner Familie ein erstes Bild geschickt. Darauf hat die Katze ganz schön böse geguckt. So sind wir auf Tyson gekommen (Name des Box-Profis Mike Tyson, d. Red.). Der Name passte zum Blick der Katze.

Passt er auch zu Ihrem Weg als junger Sportler?

Klar. Mein Vater hatte mit Fußball wenig am Hut. Meine Familie ist ja aus Kasachstan nach Deutschland gekommen, und in Kasachstan war Boxen Sportart Nummer eins. Also habe ich erst mal mit Boxen angefangen.

Bewundern Sie Boxer? Sportler, die sich im Wortsinn durchboxen mussten?

Ich bewundere nicht nur Boxer. Sondern Leute, die sich durchkämpfen im Leben. Nicht nur im Sport. Es gibt viele Menschen, die sozusagen einen Rucksack mitschleppen und sich durch bestimmte Umstände durchkämpfen müssen. Für solche Menschen hatte ich schon immer eine besondere Wertschätzung.

Würden Sie sagen: Das ist auch das, was meine Eltern mir vorgelebt haben?

Meine Eltern hatten eigentlich nichts, als sie mit meinen beiden Schwestern nach Deutschland gekommen sind (1994, ein Jahr vor Robert Bauers Geburt, d. Red.). Sie kannten niemanden, sie mussten von null anfangen. Es war für sie das Wichtigste, uns eine gute Kindheit zu geben. Wenn es um irgendeine Klassenfahrt ging, haben sie immer versucht, das finanziell hinzukriegen. Wir sollten vor nichts zurückschrecken und ganz normal dabei sein.

Das hat Sie geprägt, wie man so schön sagt?

Mein Vater war immer am Arbeiten, er hat im Maschinenbau immerzu Überstunden gemacht. Meine Mutter hat nebenbei noch geputzt, um zusätzlich Geld nach Hause zu bringen. Also, da habe ich größten Respekt, dass sie quasi ihr ganzes Leben uns Kindern gewidmet haben.

Und Ihr Vater hat Sie auch zum Boxen geschleppt?

Bevor ich dann im Verein geboxt habe, hat er erst mal bei uns im Keller einen selbst gebastelten Box-Sack aufgehängt. Unten war er mit Sand gefüllt, oben mit alten Klamotten. Immer wieder sind wir in den Keller, wo er mir die Techniken gezeigt hat. Und wie oft hat er nach dem Training gesagt: So, und jetzt noch mal eine Minute lang so viele Schläge wie möglich (lacht). Selbst wenn ich nicht mehr konnte, hat er mich angespornt weiterzumachen.

Inwieweit hat Ihnen das auch später als Fußballer geholfen?

Diese Einstellung hat geholfen: Niemals aufgeben! Das ist doch so ziemlich das Wichtigste, was auch für uns als Fußballer zählt. Natürlich braucht man Talent. Aber von all den Talenten schafft es ja immer nur ein ganz kleiner Prozentsatz ganz nach oben.

Die klassische Sportler-Frage: Wie viel ist Talent, wie viel ist harte Arbeit?

Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als ich beim Karlsruher SC war. In der U 15 gab es eine Phase, in der ich aufhören wollte. Zwei Monate lang habe ich dann auch nichts mehr gemacht. Mir hatte das alles keinen Spaß mehr gemacht, ich hatte Probleme mit dem Trainer. Ich fühlte mich zu sehr unter Druck gesetzt und als Buhmann im Team, wenn Fehler passierten.

Wie kamen Sie wieder in die Spur?

Der Trainer hat sich noch mal mit mir und meinem Vater zusammengesetzt. Wir haben ein sehr, sehr langes Gespräch geführt. Der Trainer konnte mich schließlich überzeugen, beim KSC weiterzumachen. Dann kam eine Verletzung im Mittelfuß, ich bin lange an Krücken gegangen. Ich musste mich in der U 16 erst mal wieder heranarbeiten. Das habe ich geschafft, von da an lief es. In der U 19 war ich Kapitän der Mannschaft.

Ein Sieg über sich selbst? Weil Sie nicht alles hingeschmissen haben?

Es ist letztlich einfach so: Ich liebe den Fußball. Ich hatte vielleicht in dem Moment zu impulsiv gehandelt, als ich dem Trainer gesagt habe, dass ich aufhören will. Und bei dem Gespräch habe ich gemerkt, dass es Sinn macht, weiterzumachen. Und mein Vater hat gesagt, er werde mich unterstützen. Egal, wie ich mich entscheide.

Sie haben sich nicht Papa zuliebe fürs Weitermachen entschieden?

Nein. Er hat nicht gesagt: Du musst, du musst, du musst. Mein Vater, der hat mich zu jedem Training gefahren, zu jedem Spiel. Wir haben in Pforzheim gewohnt und eine Dreiviertelstunde zum Training nach Karlsruhe gebraucht. Er hat mich trotz seiner ganzen Überstunden immer unterstützt. Aber nie Druck gemacht.

So wie Sie aufgewachsen sind: Hat das auch Einfluss auf die Art und Weise, wie Sie jetzt Fußball spielen?

(lacht) Ich gelte ja als der Typ, der keinem Zweikampf aus dem Weg geht.

Trifft die Beschreibung zu?

Das weiß ich nicht. Ich versuche, so zu spielen, wie ich es für richtig halte. Stimmt schon, dass ich keine Angst vor Zweikämpfen habe. Ich will immer das Team mitreißen.

Mal spielen Sie rechts, mal links, mal defensiver, mal offensiver. Wo kommt diese Flexibilität her? Vom Boxen vielleicht?

Wenn man jung ist, sollte man möglichst viele Sachen machen und nicht nur auf eine Sportart fixiert sein. Das haben wir schon im Sport-Abi gelernt. So schult man die Bewegungsabläufe, die Koordination. Auch in dieser Hinsicht hat mir das Boxen etwas gebracht.

Den Kämpfer Robert Bauer kann man auch nach Werders Spielen erleben. Offensiver als andere sprechen Sie vom Ziel Europacup. Machen Sie das ganz bewusst so?

Vor ein paar Monaten ging es noch um den Abstieg. Den Klassenerhalt haben wir geschafft, jetzt sind wir Sechster. Wenn wir drei Spieltage vor Schluss Sechster sind, dann ist doch jedem klar, dass wir da nicht mehr wegwollen. Ich finde es ab und zu übertrieben, wie da auf Understatement gemacht wird.

Was könnte der Grund sein?

Vielleicht, weil die Enttäuschung zu groß wäre, wenn wir das Ziel nicht erreichen. Klar, die Europa League wäre nur ein Bonus. Aber es macht keinen Sinn, jetzt zu sagen: Was in den letzten Spielen passiert, ist egal. Darunter würde dann das Spiel leiden, wenn du keinen Ansporn hast. Zumindest unbewusst. Die letzten paar Prozente, die du brauchst, würden fehlen.

So wie zunächst im Spiel gegen Ingolstadt?

Man hat gesehen: Da sind wir nicht so viel gelaufen wie sonst. Aber Ingolstadt war andererseits ein perfektes Beispiel für unser neues Selbstbewusstsein. Wir liegen 0:1 hinten, wir liegen 1:2 hinten . . .

. . . was wäre bei einem solchen Spielstand früher passiert?

Es war bei uns doch so, dass wir irgendwann angefangen haben zu zittern. Selbst wenn wir vorn lagen und nur ein paar Torchancen gegen uns hatten. Jetzt liegen wir zehn Minuten vor Schluss 1:2 hinten. Und wir machen einfach weiter. Weil wir wissen, wir sind vorne so stark, wir bekommen noch unsere Chance.

Sie erleben auch intern jene Werder-Verwandlung, von der extern alle sprechen?

Als ich hierhergekommen bin im Sommer, habe ich gesagt, dass mein Ziel das obere Mittelfeld ist. Was die individuelle Klasse anbelangt, standen wir sehr gut da. Mit dem Spiel in Mainz und dem glücklichen Sieg in Wolfsburg ist dann einfach etwas ins Rollen gekommen. Etwas, was wir immer für möglich gehalten haben. Wir haben in der Winterpause ganz intensiv und ganz entspannt daran gearbeitet und nie den Kopf in den Sand gesteckt. Wir hatten nie irgendwelche Panikattacken und auf Teufel komm‘ raus irgendwas probiert. Das Trainerteam hat kühlen Kopf bewahrt.

Sie sagen, Sie zittern nicht mehr, weder bei Rückstand noch bei knapper Führung. Spüren Sie, dass inzwischen mehr die Gegner zittern? Dass sie wieder mehr Respekt haben vor Werder?

Der Respekt vor Werder ist gewachsen, auf jeden Fall. Wir sind ein Gegner, der unangenehm zu bespielen ist. Die Gegner wissen, dass wir stark genug sind, um jeden in der Liga schlagen zu können.

So wie ein Boxer, der weiß, wenn er in den Ring steigt: Das wird jetzt hart?

Man hat es ja gesehen am Samstag bei Klitschko gegen Joshua. Wie Klitschko Respekt hatte. Wie selbstbewusst Joshua aufgetreten ist, was für eine Körpersprache er hatte. Ich glaube schon: So, wie man auftritt, hinterlässt das unterbewusst Spuren.

Robert Bauer behauptet den Ball gegen den Ex-Bremer Aaron Hunt. (nordphoto)

Wie ist das im Weserstadion?

Man merkt, mit welch breiter Brust wir aufs Feld gehen. Was für eine geschlossene Einheit wir sind. Man sagt zwar: Man konzentriert sich nur auf sich. Aber trotzdem merkt der Gegner so etwas auch, der nimmt das schon auch ein bisschen wahr.

Wie stolz ist Papa Bauer eigentlich inzwischen?

Unglaublich stolz. Aber nicht nur auf mich, auch auf meine Schwestern. Die eine ist Polizistin, die andere Lehrerin. Für die war es ein Stück weit noch schwerer als für mich. Meine ältere Schwester ist in Kasachstan noch zur Schule gegangen, es war für sie schwerer, sich hier zurechtzufinden.

Sind solche Erfahrungen ein guter Schutz, um jetzt nicht überheblich zu werden?

Auf jeden Fall. Schon immer hat mich meine Familie da am Boden gehalten. Ich habe auch zum Glück Freunde, die mich nicht dauernd in den Himmel heben. Es gibt für mich keinen Grund, mich über andere zu stellen. Es gibt viele Menschen, die ihren Job gut machen, die nur die mediale Aufmerksamkeit nicht so bekommen.

Ist es momentan eine Werder-Stärke, die Balance hinzubekommen zwischen Demut und Selbstbewusstsein?

Wir hätten jetzt in unserer Serie schon oft überheblich aufs Feld gehen können. Aber da macht das Trainerteam einen guten Job. Es führt uns vor Augen, wo wir herkommen.

Und das ist auch keine Art Running Gag? Ja, ja, der Trainer sagt wieder: Denkt dran, wo wir hergekommen sind?

Überhaupt nicht. Das wissen wir ja selber. Die, die schon länger da sind, wissen sehr gut, wie es die letzten Jahre war. Das, was in den letzten Jahren und in der Hinrunde war, das will doch niemand wieder erleben.

Finden Sie das große Ziel Europacup auch so faszinierend, weil Sie bei Olympia großes internationales Flair kennengelernt haben?

Es wäre für jeden von uns eine unglaublich große Bühne, in Europa zu spielen. Man sieht ja an dieser Saison, was für Mannschaften da dabei waren. Riesenklubs wie Manchester United. Für jeden Spieler wäre es ein wahnsinnig tolles Gefühl, im Old Trafford oder im San Siro aufzulaufen.

Haben Sie da einen speziellen Sehnsuchtsort?

Den habe ich. Aber da müssten wir erst in die Champions League kommen (lacht).

Warum?

Ich bin ja Fan von Real Madrid. Das wäre ein ganz großes Ding, irgendwann mal im Bernabéu aufzulaufen. Aber das ist noch ganz weit weg. Es klingt zwar nach einer Phrase, aber wir müssen jetzt erst mal aufs Köln-Spiel schauen. Wenn wir das verlieren, sieht das alles schon wieder ganz anders aus. Dann könnten wir auf einmal Achter oder Neunter sein.

Gefühlt schon wieder ein Spiel mit Finalcharakter. Diesmal nicht um den Klassenerhalt, sondern um Europa. Was ist leichter?

Im Abstiegskampf hast du, übertrieben gesagt, Ängste. Diesmal ist zwar auch Druck da. Aber es ist positiver Druck. Wir sind Sechster. Und wir wollen es bleiben.

Das Gespräch führte Olaf Dorow.

Robert Bauer kam im vergangenen Sommer vom FC Ingolstadt zum SV Werder. Der 22-jährige Außenverteidiger war zuvor in Rio de Janeiro mit der deutschen Auswahl Olympia-Zweiter geworden. Sein Vertrag in Bremen läuft bis 2020.