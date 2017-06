Werders Boss: Klaus Filbry. (nordphoto)

Herr Filbry, Sie waren vor zwei Wochen beim DFB-Pokalfinale zwischen Dortmund und Frankfurt in Berlin. Wie fanden Sie den Auftritt von Helene Fischer?

Klaus Filbry: Ich fand das nicht so dramatisch. Ich glaube, dass es diesen Auftritt in der Halbzeitpause nicht gebraucht hat, weil dieses Finale mit seiner Atmosphäre auch ohne solche Einlagen etwas Besonderes ist. Was die Pfiffe der Zuschauer betrifft, glaube ich, dass da einfach mehrere Sachen zusammengekommen sind.

Welche?

Es war sicher nicht hilfreich, dass Helene Fischer vorab einige Male im Dortmund-Trikot zu sehen war. Und es war auch nicht hilfreich, dass Bayern München in der Woche zuvor mit dem Auftritt von Anastacia die Pause überzogen hat. Das alles hat den Fans nicht gefallen, und das hat sich im Auftritt von Helene Fischer entladen.

Viele Fans haben das Gefühl, dass sich der Profifußball immer mehr von den Fans entfernt.

Deshalb ist es wichtig, mit allen Fans im Gespräch zu bleiben. Wir müssen ein Gespür dafür haben, was wir den Fans anbieten. Das ist zum einen guter Fußball, es müssen aber auch die Dinge im und um das Stadion herum funktionieren, zum Beispiel das Thema Sicherheit. Wir beobachten aber natürlich auch die Tendenz, dass bestimmte gesellschaftliche Themen immer häufiger über die Plattform Fußball ausgetragen werden. Das ist der Preis, den wir für die immer größere Medienpräsenz zahlen müssen. Im internationalen Vergleich gelingt es uns aber immer noch, schöne Fußballhöhepunkte zu einigermaßen verträglichen Preisen anzubieten. Wir haben zum Beispiel immer noch Stehplätze in den Stadien, die ein wichtiges Kulturgut sind und die wir auf jeden Fall erhalten wollen. In England, wo es die Stehplätze seit Jahren nicht mehr gibt, wird derzeit darüber nachgedacht, die Stehplätze wieder einzuführen, weil die Stimmung in den Stadien nicht mehr gut genug ist.

Gibt es Grenzen in der Kommerzialisierung des Fußballs? Was halten Sie zum Beispiel von der Idee, das DFB-Pokalfinale in Schanghai auszutragen?

Das war ein dummer Vorschlag. Ich finde, Berlin ist als Standort super. Was für mich auch nicht geht, ist eine weitere Zerstückelung des Spieltags. Es ist wichtig, dass wir den Samstag als Kernspieltag erhalten. Die "Sportschau" ist für die Deutschen immer noch ein wichtiges Gut, und das ist erhaltenswert. Und die Fans haben hier immer noch ein anderes Erlebnis als in England oder Spanien, wo die Tabelle oft verrutscht ist, weil es neun oder zehn unterschiedliche Anstoßzeiten gibt.

Sie haben die englische Liga erwähnt: Dort wird bewusst auch zur Mittagszeit gespielt, um in Asien zur besten Sendezeit im TV laufen zu können. Ist das nicht auch eine Möglichkeit für die Bundesliga?

Das ist nicht erstrebenswert. Natürlich sind auch wir an der internationalen Vermarktung der Liga interessiert und stehen im Wettbewerb mit den Ligen aus England, Italien, Spanien und Frankreich. Aber so, wie wir es aktuell gelöst haben, ist es gut. In der kommenden Saison wird es fünf Montagspiele geben, die zu viel Kritik geführt haben. Aber ich finde, fünf Spiele sind überschaubar, das geht noch.

Viele Fans fürchten aber, dass das erst der Anfang ist. Es läuft jeden Tag Fußball im Fernsehen. Freitags bis montags die erste und zweite Liga, dienstags und mittwochs die Champions League, donnerstags die Europa League, und am Freitag geht es wieder von vorne los. Wie ist das bei Ihnen? Schauen Sie sich das alles noch an?

Bei mir persönlich ist eine Grenze erreicht. Ich schaue mir jetzt in der Sommerpause zum Beispiel keine Länderspiele an. Generell ist es so, dass ich das Freitagsspiel in der Bundesliga gucke, Samstag und Sonntag auch. Champions League und Europa League verfolge ich aber tatsächlich nicht mehr regelmäßig, weil es mir irgendwann einfach zu viel wird.

Fürchten Sie, dass die Fans irgendwann ähnlich reagieren und das allgemeine Interesse abnimmt?

Wir müssen achtsam sein, dass wir die Schraube nicht überdrehen. Aber am Ende ist es ein Thema des Marktes: Fußball wird angeboten, und er wird geschaut. Das sehen wir ja an den Einschaltquoten.

Wäre es denn überhaupt möglich, das Rad noch einmal zurückzudrehen?

Um im Wettbewerb mitspielen zu können, national wie international, muss man sich bestimmten Marktbedingungen anpassen. Ob wir aber die gleichen Summen bei Transfers in die Hand nehmen müssen wie andere Vereine, bezweifle ich. Ich glaube, wir können uns auch anders auf dem Markt behaupten.

Und wie?

Zum Beispiel durch intensives Scouting. Das ist uns in den vergangenen zwölf Monaten sehr gut gelungen. Wir haben Spieler teilweise sehr lange beobachtet, Niklas Moisander zum Beispiel seit drei Jahren, oder Thomas Delaney. So erhöht man die Chance auf bessere Entscheidungen und muss nicht alles mitmachen. Denn klar ist auch: Der Markt bewegt sich in eine bestimmte Richtung, auch bei uns werden die Kaderkosten nach und nach steigen, und auch wir denken heute häufiger über teure Transfers nach als in der Vergangenheit.

Ein Spieler wie Maximilian Philipp vom SC Freiburg würde eigentlich gut ins Werder-Profil passen: jung, deutsch, entwicklungsfähig. Er wechselt jetzt für 20 Millionen Euro nach Dortmund.

Ich weiß nicht, ob die Summe stimmt, ich bin da immer etwas vorsichtig. Aber dass die Ablöse wahrscheinlich zu hoch ist, das glaube ich auf jeden Fall. Maximilian Philipp wäre sicher ein Spieler gewesen, der auch für uns interessant ist, aber ein Transfer in dieser Größenordnung macht für uns keinen Sinn.

Wenn aber schon Perspektivspieler für solche Summen wechseln, was bleibt dann noch für Werder?

Wir müssen einfach schneller sein. Wir haben mit Florian Kainz schon im vergangenen Jahr jemanden geholt, und zwar zu verträglichen Bedingungen, von dem ich sehr viel halte. Wir haben mit Thomas Delaney und Ludwig Augustinsson Spieler auf anderen Märkten gefunden. Aber es stimmt schon: Für einige Spieler ist das Preis-Leistungs-Verhältnis aus den Fugen geraten. Da dürfen wir nicht alles mitmachen.

Gibt es für Werder bei Transfers eine rote Linie? Beispiel Davie Selke, der jetzt zu Hertha BSC wechselt statt nach Bremen.

Im Fall Selke waren die Vorstellungen von Leipzig und Werder zu weit auseinander. Das war für uns nicht mehr vertretbar. Da gibt es eine Schmerzgrenze.

Es gibt immer wieder Wechselgerüchte um Max Kruse. Ist er unverkäuflich?

Wir hoffen, dass er bleibt. Und er hat ja auch gesagt, dass er bleiben will. Von daher ist das für uns aktuell kein Thema. Und ich glaube, für ihn auch nicht.

In der Vorsaison hat Werder erstmals nach mehreren Jahren wieder schwarze Zahlen geschrieben. Wie sieht das in der abgelaufenen Saison aus?

Ich bin zuversichtlich, dass wir wieder ein positives Gesamtergebnis vermelden können. Aber für eine genaue Summe fehlen noch ein paar Posten in der Bilanz.

Wie sehr schmerzt aus finanzieller Sicht das knappe Verpassen der Europa League?

Die Niederlage gegen Dortmund hat wehgetan. In der 78. Spielminute waren wir auf Platz neun der Fernsehwertung und auf Platz sechs der Tabelle. Und dann haben wir noch verloren und waren dann Tabellenachter und auf Platz zwölf der Fernsehwertung. Insgesamt sind uns da 20 bis 22 Millionen Euro entgangen, wenn man die Einnahmen aus der Europa-League-Gruppenphase, das TV-Geld und die Platzierung in der Fernseh-Zehnjahreswertung zusammenrechnet.

Heißt, die Europa League ist finanziell attraktiver als gemeinhin angenommen?

Ja. Sie können mit Einnahmen in Höhe von neun Millionen Euro allein in der Gruppenphase rechnen. Das ist viel Geld. Natürlich sind wir froh, wie die Rückrunde gelaufen ist, aber man ärgert sich dann schon auf der Tribüne, wenn es am Ende auf so unglückliche Weise nicht mit der Europa League klappt.

Wie wichtig ist es für Werder, in Zukunft wieder international zu spielen?

Das hilft immer. Und man sieht am Beispiel Köln, dass man dann auch den nächsten Schritt machen kann.

Eine andere Möglichkeit, an Geld zu kommen, wäre ein Investor. Ist das, was gerade bei 1860 München passiert, ein abschreckendes Beispiel?

1860 ist sicher ein negatives Beispiel. Aber wenn man sich in der Bundesliga umschaut, dann gibt es sehr positive Beispiele für Investorenmodelle, zum Beispiel beim FC Bayern und bei Borussia Dortmund. Auch was in Stuttgart passiert, wo Mercedes einsteigen wird, wird ein positives Beispiel sein. Es ist ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen. Aber das Investment muss finanziell lukrativ sein und kulturell zum Verein passen. Und das Rollenverständnis des Investors muss passen. Deshalb gefällt mir das Beispiel Stuttgart so gut. Dort werden die Einnahmen zwar auch in den Kader, aber vor allem in die Infrastruktur investiert, zum Beispiel ins Nachwuchsleistungszentrum.

Stuttgart hat große Unternehmen vor der Haustür. Wie sieht es in Bremen aus?

Hier ist es sehr viel schwieriger. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns weiter verbessern und attraktiver werden.

Es gibt eine rechtliche Grenze durch 50+1. Gibt es auch eine interne Grenze, wie viele Anteile Werder an einen Investor abgeben würden?

Der Verein wäre sicher nicht bereit, mehr als 30 Prozent abzugeben.

Braucht es die 50+1-Regel denn überhaupt noch? Oder ist sie durch Vereine wie Leverkusen und Wolfsburg nicht schon längst ausgehebelt?

50+1 wird juristisch fallen, da bin ich mir sicher. Ich finde, am besten ist es, wenn das in Zukunft jeder Verein selbst entscheidet, ob und wie viele Anteile er an einen Investor verkaufen will. Dann herrscht Wettbewerbsgleichheit. Und Werder hat sich da so positioniert, dass der Verein seine Mehrheit als Gesellschafter nie aufgeben wird, und das halte ich auch für richtig.

Investor hin oder her, wie fit ist Werder für die Zukunft?

Die Bundesliga wird sicher immer umkämpfter. Es kommt immer mehr Geld rein. Wenn dann Geld gepaart mit guter Arbeit dazukommt, wie in Leipzig oder Hoffenheim, wird es noch schwieriger. Trotzdem glaube ich, dass wir unseren Weg erfolgreich weitergehen können und absolut wettbewerbsfähig sind. Das hat die abgelaufene Saison gezeigt.

Das Gespräch führten Patrick Hoffmann und Marc Hagedorn.

Zur Person:

Der frühere Adidas-Manager Klaus Filbry ist seit November 2012 Vorsitzender von Werders Geschäftsführung. Nach einem Spar- und Konsolidierungskurs hat er Werder inzwischen wieder in die schwarzen Zahlen geführt. Sein Vertrag läuft noch bis Dezember 2017. Der Aufsichtsrat möchte mit ihm verlängern. Unterschrieben hat Filbry aber noch nicht. Im Interview wollte er sich nicht zu dem Thema äußern. Dafür aber zu allen anderen Fragen.