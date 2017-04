Wie haben Sie am Sonnabend gelitten, als Ihre Teamkollegen in Ingolstadt schwach begonnen haben und Sie wegen Ihrer Gelb-Sperre zuschauen mussten?

Zlatko Junuzovic: Auf der Couch zu sitzen und das Spiel anzuschauen, das war schon mühsam. Wenn ich selber nicht eingreifen kann, das ist eine Vollkatastrophe für mich. Aber irgendwie habe ich immer ein positives Gefühl gehabt. Selbst als es 0:1 stand und 1:2, habe ich an unsere Mannschaft geglaubt.

Am Ende hat Werder tatsächlich 4:2 gewonnen. Was hat Sie so sicher gemacht, dass Ihr Team da noch was holt?

Mit unserem momentanen Selbstverständnis war für mich klar: Wir können das drehen. Ich habe nie die Angst gehabt, dass wir das Spiel herschenken oder dass es eine Phase gibt, in der wir einbrechen. Das gibt’s bei uns momentan nicht.

Wie sehr genießen Sie Werders neue Stärke? Sie haben ja schon viele schwächere Jahre in Bremen erlebt.

Einige, ja. Aber auch dieses Jahr war nicht einfach. Wir sind jetzt in einer komfortablen Situation. Aber der vergangene Herbst war noch extrem schwierig, auch der Start der Rückrunde – obwohl wir da gut gespielt haben. Damals habe ich mir nicht vorstellen können, dass wir vier Spieltage vor Schluss mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Das ist genial, das ist super. Und man muss auch sagen: Unsere Serie ist nicht nur eine Glückssträhne, sie ist kein Zufall.

Aber was ist sie dann? Warum ist Werder plötzlich so stabil?

Es hat lange Zeit gebraucht bis dahin. Wir hatten extreme Probleme am Anfang der Saison. Dann kam der Trainerwechsel, und wir standen mit dem Rücken zur Wand. Das neue Trainerteam musste eine Mannschaft aufrütteln, die kein Selbstvertrauen hatte und verunsichert war.

Wie haben die Trainer das gemacht?

Das ging nur Schritt für Schritt. Wir haben immer wieder versucht, unsere Stärken zu stärken und auch an unseren Schwächen zu arbeiten. Wir waren, da braucht man nicht drumherumzureden, in einer Dreckssituation. Der Druck war riesig, auch Mitte der Saison noch. Wir haben gesehen: Köln, Frankfurt, Hertha, die Klubs, die vom Kader her auf Augenhöhe mit uns sind, die ziehen alle davon. Frankfurt hatte 19 Punkte Vorsprung auf uns. Jetzt sind sie hinter uns.

Was ist das Geheimnis dieses Erfolgs?

Das Geheimnis? Das Geheimnis ist: akribische Arbeit, Vorbereitung auf jede Spielsituation – und Zusammenhalt. Wir werden natürlich auch Phasen haben, in denen es wieder schlechter läuft. Aber wir dürfen nie den Weg verlassen, den wir jetzt begonnen haben.

Zwischenzeitlich war dieser Weg in Gefahr. Vor dem Spiel in Februar in Mainz stand Trainer Alexander Nouri zur Debatte.

Das war eine entscheidende Situation. Da waren das Trainerteam und die Mannschaft im engen Austausch. Natürlich gab es Fans und Medien, die wollten einen Trainerwechsel. Aber wir haben gesagt, wir machen jetzt genauso weiter. Wir lassen uns nicht aus der Ruhe bringen. Und ab dem Zeitpunkt haben wir nicht mehr verloren.

Wie sehr genießen Sie es, dass es mit Werder endlich aufwärts geht?

Das war mein Ziel, als ich meinen Vertrag bis 2018 verlängert habe: dass wir diesen Weg einschlagen. Und dann war der Start in die Saison schon wieder genauso wie die letzten Jahre: Er war mühsam, er war schwer, er war ein bisschen frustrierend. Aber die Qualität und der Zusammenhalt der Mannschaft haben mir immer Hoffnung gemacht, dass es in eine andere Richtung gehen kann.

Sie haben starke neue Spieler bekommen: Max Kruse, Serge Gnabry, Thomas Delaney.

Das sind alles Puzzleteile, die passen. Und wir treten als Mannschaft auf. Wir sind ein bärenstarkes Kollektiv, unser Zusammenhalt ist momentan brutal. Natürlich ragen ein paar Spieler heraus, so wie Max. Er hätte sich aufgrund seiner Leistungen verdient, dass er wieder in die Nationalmannschaft berufen wird. Er hält die Bälle, er sichert die Bälle, er hat immer das Auge für den Mitspieler. Er macht das überragend, er ist extrem wichtig für uns.

Das kann man wohl sagen.

Vor Max habe ich großen Respekt. Er hat eine extrem schwere Zeit hinter sich, aber er hat sich nicht aus der Bahn werfen lassen. Aus so einer Zeit so wieder herauszukommen, das zeigt mentale Stärke. Er übernimmt Verantwortung und weiß, um was es geht.

Mit Spielern wie Kruse hat Werder plötzlich Chancen auf den Einzug in die Europa League. Wie wichtig ist Ihnen das bei Ihrer Zukunftsplanung?

Es ist nicht der entscheidende Faktor. Natürlich wünsche ich mir, dass Werder wieder eine glorreichere Zukunft hat. Aber wir müssen Schritt für Schritt denken. Wir waren doch schon abgestiegen, viele haben mit uns nicht mehr gerechnet. Jetzt redet jeder über die Europa League. Ich sehe das ein bisschen nüchterner.

Sie glauben, der Schritt käme zu früh?

Natürlich geben wir die letzten vier Spiele alles, damit wir die Europa League erreichen. Nur: Wir dürfen jetzt nicht überheblich oder arrogant werden. Wir wollen die Europa League erreichen, aber sie ist kein Muss. Auch ohne Europa League hätten wir eine erfolgreiche Saison gespielt.

Sehen Sie Anzeichen für Überheblichkeit in der Mannschaft?

Wir sind auch nur Menschen. Wir haben auch unsere Träume. Aber ich glaube nicht, dass irgendwer von uns in den nächsten Spielen überheblich auftreten wird. Wir wissen genau, wo wir herkommen und wie anstrengend es war, da herauszukommen.

Können Sie sich, da Ihr Verein eine neue Perspektive hat, vorstellen, im Sommer Ihren Vertrag in Bremen vorzeitig über 2018 hinaus zu verlängern?

Ich habe nie gesagt, dass es mein Ziel ist, unbedingt immer international zu spielen. Priorität hat, dass wir ein stabiler Verein sind, eine stabile Mannschaft, in der Qualität steckt und die einen Zusammenhalt hat und ein Trainerteam, das akribisch erarbeitet. Momentan ist alles da. Wie es mit mir persönlich weitergeht, das kann ich noch nicht sagen. Ich habe noch einen Vertrag bis 2018, von daher mache ich mir keinen Stress. Wir werden Gespräche führen, wenn es Zeit ist. Ich fühle mich momentan richtig wohl. Ich genieße unsere Situation. Man merkt einfach, dass es mit Werder in die richtige Richtung läuft – und das ist mir wichtig.

Es wäre also denkbar, dass Sie im Sommer verlängern?

Wie alles genau laufen wird und wann die Gespräche sein werden, das weiß ich nicht. Ich kann nur sagen: Ich bin glücklich, dass ich hier bin. Ich spüre: Es geht vorwärts. Der Verein trifft viele richtige Entscheidungen – beim Trainerteam, in der Mannschaft. Und sonst hat sowieso immer alles gepasst: Die Unterstützung der Fans ist großartig, und meine Familie hat sich hier in Bremen eingelebt – auch wenn das weit weg ist von zu Hause.

Dann können Sie sich doch eigentlich schon mal einen Termin bei Sportchef Frank Baumann holen.

Schauen wir mal. Es ist noch Zeit. Der Verein drängt nicht, und ich dränge auch nicht. Wichtig ist mir, dass ich meine Leistung zeige und dass ich der Mannschaft helfen kann. Momentan läuft das alles sehr gut.

Baumann hat gesagt, bis 2018 wolle er Sie auf jeden Fall halten. Bleiben Sie bis dahin sicher?

Wir werden über alle Möglichkeiten sprechen. Aber ich fühle mich wirklich wohl in Bremen. Sonst wäre ich auch nicht schon seit gut fünf Jahren hier. Ich glaube, das ist in der heutigen Zeit auch eher selten, dass man so lange bei einem Verein bleibt. Ich weiß, was ich an Bremen habe.

Erleben Sie gerade Ihre schönste Zeit, seit Sie bei Werder sind?

Ich will auch die anderen Zeiten nicht missen. Ich habe sehr, sehr viel gelernt in den fünf Jahren.

Was denn?

Ich habe gelernt, Verantwortung zu übernehmen in ganz, ganz schwierigen Situationen. Ich habe gelernt, nie den Kopf zu verlieren und die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn es richtig scheiße läuft. Jeder verlangt von uns Fußballern, dass wir Leistung bringen auf den Punkt. Aber ich bin ja kein Roboter, der keine Emotionen und keine Leidenschaft hat. Ich denke doch nach über das, was mit uns passiert. Das hat mich in den fünf Jahren schon viel Kraft gekostet. Aber es hat mich auch extrem vorangebracht. Ich bin daran gewachsen.

Welchen Anteil hat Alexander Nouri an Ihrem Aufschwung?

Das Trainerteam rund um Alexander Nouri hat einen sehr großen Anteil an unserem Aufschwung. Weil sie vom ersten Tag an einen sehr engen Austausch mit der Mannschaft gesucht haben. Sie haben gefragt, was wir Spieler denken, in welche Richtung wir uns eigentlich entwickeln wollen. Dass die Situation damals scheiße war, ist klar. Es war wichtig, dass damals nicht ein autoritärer Trainer gekommen ist. Sondern ein Trainer, der mit uns zusammen einen Plan entwickelt hat und der mit uns seitdem daran arbeitet, diesen Plan nach und nach stabil zu machen.

Nouris Vertrag soll verlängert werden. Das dürfte Sie freuen, oder?

Aus meiner Sicht spricht nichts dagegen. Ich würde das befürworten.

Wo wir schon bei Personalien sind: Wie fänden Sie es, wenn Werder wirklich Davie Selke zurückholen würde?

Großartig. Ich würde mich sehr freuen, wenn er hierher kommt. Ich würde ihn mit offenen Armen aufnehmen. Ich bin damals schon sehr gut mit ihm ausgekommen. Ich hoffe nur, wenn er wirklich zurückkommt, dass die Fans ihm dann einen guten Empfang bereiten. Denn Davie hat immer alles gegeben für Werder.

Was könnte er Werder künftig geben?

Davie ist einfach ein unberechenbarer Spieler. Er hat wirklich gute Stürmerqualitäten. Er ist unangenehm für die Abwehrspieler. Er ist immer unterwegs, er versucht immer Unruhe zu stiften. In der Zeit, in der wir zusammengespielt haben, habe ich gewusst: Der arbeitet, der tut was für die Mannschaft, der will was für die Mannschaft machen. Ich glaube, dass er auch jetzt wieder gut zu uns passen würde.

Das Gespräch führte Andreas Lesch.

Zlatko Junuzovic steht seit 2012 bei Werder unter Vertrag und spielt in seinem Team eine prägende Rolle. Der 29 Jahre alte Mittelfeldmann ist österreichischer Nationalspieler. Sein Vertrag in Bremen läuft bis Juni 2018, also bis zum Ende der kommenden Saison.