Werder-Trainer Alexander Nouri. (nordphoto)

Herr Nouri, mit dem Trainingslager in Schneverdingen beginnt der zweite Teil der Vorbereitung. Wo liegen die Schwerpunkte?

Wir wollen jetzt die Abläufe im Detail optimieren. Da geht es penibel um richtige Abstände zwischen Spielern auf dem Feld, welche Räume besetzt werden müssen. Es werden viele Reize gesetzt und immer wieder korrigiert. Für die Spieler wird es kognitiv anstrengend, da müssen wir die richtige Balance finden. Und obwohl der Schwerpunkt bisher auf der körperlichen Arbeit lag, haben wir in diesem Bereich zuletzt schon viel und gut gearbeitet. Jetzt gehen wir verstärkt in die Detailarbeit: Defensivorganisation und das Spiel mit Ball.

Es wird erstmals Geheimtraining während der Vorbereitung geben. Was steckt dahinter?

Im Vergleich zu anderen Klubs, speziell in England, finde ich es nicht zu viel. Es geht um Konzentration, wir üben da keine Tricks. Bei öffentlichen Einheiten gibt es immer viel Trubel, da wird man leichter abgelenkt. Es ist verständlich und auch schön, wenn die Fans beim Training unsere Namen rufen, es nimmt aber auch immer ein Stück Konzentration. Deshalb wird es drei, vier geschlossene Einheiten geben. Die restlichen Einheiten sind alle frei zugänglich.

Zum ersten Mal gehen Sie als Bundesliga-Trainer in eine volle Saison. Und haben größeren Einfluss auf Personalentscheidungen und Trainingsschwerpunkte, beispielsweise im Fitnessbereich. Werden Sie in der kommenden Saison einen anderen Fußball spielen lassen?

Entscheidungen, auch im Personalbereich, werden bei Werder immer im Team getroffen. Gleiches gilt für die Art des Fußballs, den wir spielen wollen, auch das ist eine Team-Entscheidung. Frank Baumann (Werders Sportchef; Anm. d. Red.), die Co-Trainer und auch die Spieler werden mit einbezogen. Wichtig für unseren Fußball ist, läuferische Präsenz zu zeigen und eine Struktur auf dem Platz zu haben. Jeder muss wissen, wo unsere Anspielpunkte sind. Wir müssen ein gutes Umschaltverhalten haben. Aber das sind Attribute, die im modernen Fußball allgemein wichtig sind. Insofern wird sich unser Spiel im Vergleich zur Rückrunde nicht groß verändern.

Der Schwerpunkt liegt auf dem Umschaltspiel, weniger auf Dominanz?

Wir wollen unsere Ballbesitzphasen verbessern. Aber unser kompaktes Verteidigen und das Umschaltspiel nach vorne sind unsere Riesenstärke. Das sollten wir uns nicht verbauen.

Wird das 3-1-4-2-System die Grundordnung bleiben?

Ja, weil die Abläufe klar sind und die Spieler sich wohlfühlen. Das ist unsere Grundstruktur. Trotzdem wollen wir immer wieder flexibel reagieren können, auch innerhalb eines Spiels. Wenn es beispielsweise früh Veränderungen gibt, durch Verletzungen oder einen Wechsel, ist es wichtig, darauf reagieren zu können.

Es gab auch in der vergangenen Saison erneut sehr viele Gegentore. Wie wollen Sie das abstellen?

In der erfolgreichen Phase der vergangenen Rückrunde haben wir wenig zugelassen. Weil Intensität und Umfang des läuferischen Pensums sehr hoch waren. Dadurch haben wir die Räume eng gemacht, haben in vielen Zonen Überzahl geschaffen. Da sind alle in der Verantwortung, defensive Arbeit zu verrichten. Daran arbeiten wir stetig, auch jetzt im zweiten Trainingslager.

Welche Rolle spielt in der Defensive der Torwart. Sehen Sie ihn als elften Feldspieler?

In erster Linie soll er Bälle halten. Er braucht Präsenz, muss Sicherheit ausstrahlen. In der Spieleröffnung ist er ein wichtiges Element.

Ist Pavlenka da besser als Felix Wiedwald?

Jiri hat in den ersten Spielen und im Training einen guten Eindruck vermittelt. Unser Vertrauen in ihn ist groß, wir sind total überzeugt und unterstützen ihn.

In der Rückrunde der vergangenen Saison hatte Werder eine sehr hohe Chancenverwertung. Haben Sie Bedenken, dass ihre Mannschaft weiterhin so treffsicher bleibt?

Nein, überhaupt nicht. Wir vertrauen unserer Offensive, da gibt es keine Zweifel.

Die zentrale Figur der Offensive ist Max Kruse. Wie zuversichtlich sind Sie, dass er kommende Saison für Werder spielt?

Natürlich bin ich kein Hellseher, aber das Vertrauen ist groß, dass er bleibt. Und darauf sind unsere Planungen auch ausgerichtet. Wenn ein anderer Fall eintritt, müssen wir uns da noch mal Gedanken machen. Es gibt aber keine Anzeichen, dass Max Abwanderungsgedanken hegt. Er bringt sich ein, seine Identifikation mit Werder ist groß. Es sprechen also viele Argumente für uns. Max hat sicherlich Ambitionen, die WM 2018 zu spielen, auch dafür sind die Voraussetzungen bei Werder gut.

Letzte Saison haben meist Kruse und Fin Bartels im Sturm gespielt, beides keine echten Stürmer. Warum suchen Sie trotzdem noch einen klassischen Mittelstürmer?

Weil es ein weiteres Element in unserem Spiel wäre. Wir könnten im Zentrum die gegnerischen Innenverteidiger binden, hätten einen zentralen Anspielpunkt. Bei tiefstehenden Gegnern hätten wir mehr Präsenz im Strafraum, beispielsweise bei Flanken.

Welchen Stürmertyp hätten Sie gerne?

Einen laufstarken, mit körperlicher Präsenz und Torgefahr. Aber ich könnte jetzt tausend Dinge aufzählen, am Ende müssen wir sehen, was der Markt hergibt und für uns möglich ist. Wir bewegen uns in einem gewissen Rahmen, dafür steht Werder. Etwas Unvernünftiges werden wir sicherlich nicht machen. Es kann sein, dass wir noch etwas Geduld brauchen. In Hektik werden wir sicherlich nicht verfallen, dazu besteht kein Grund.

Mit Aron Johannsson haben Sie einen Mittelstürmer im Team. Johannsson spricht seinerseits von einem Neuanfang. Welche Rolle spielt er in Ihren Planungen?

Aron ist Bestandteil unseres Kaders. Im Test gegen Osnabrück (3:0; Anm. d. Red.) hat er einen sehr aktiven Eindruck hinterlassen. Er hat ein Tor erzielt, eines vorbereitet, das war ein guter Auftritt. Im Training ist er schon auch präsent. Wir haben ja noch ein paar Wochen und Spiele vor uns, wo er Argumente liefern kann.

Vergangene Saison hat er keine Rolle gespielt. Warum sollte das nun anders sein?

Es geht um die Leistung, die er abliefert. Über einen längeren Zeitraum, auch in den Spielen. Da hat er die gleiche Chance wie die anderen Jungs auch. Die vergangenen beiden Spielzeiten waren für ihn sicher nicht so befriedigend. Dass er sich da Gedanken macht und Alternativen prüft und wir auch, ist völlig normal.

Das Gespräch führten Christoph Sonnenberg und Patrick Hoffmann.

Zur Person: Alexander Nouri hat den Job als Werder-Trainer im Laufe der vergangenen Saison von Viktor Skripnik übernommen. Jetzt startet der 37-Jährige erstmals als Cheftrainer in eine Spielzeit. Nouris Idee vom Fußball bleibt unverändert: Aus einer geordneten Defensive soll die Mannschaft mit schnellem Umschaltspiel zum Erfolg kommen.