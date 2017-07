Zlatko Junuzovic könnte Werder verlassen. (nordphoto)

Es sieht so aus, als würde der Wechsel von Junuzovic an die türkische Schwarzmeerküste Gestalt annehmen. "Wir sind uns einig", sagte Muharrem Usta am Abend bei "A Spor" im türkischen TV . Auch mit Werder liege man nicht mehr weit auseinander. Wenn nichts Außergewöhnliches mehr passiere, dürfte es mit einem Wechsel klappen, so Usta weiter.

Nach WESER-KURIER-Informationen trafen sich die Vertreter von Werder und Trabzonspor am Nachmittag in Bremen, um die am Montag angelaufenen Verhandlungen fortzusetzen. Die Türken boten zunächst 3,5 Millionen Euro für Junuzovic, dessen Vetrag im Sommer 2018 ausläuft. Werder forderte mindestens sieben. Der Spieler selber wollte sich am Mittwoch nicht zu den Wechselgerüchten äußern. (oni)