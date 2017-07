Bei Werder konnte sich Thy nicht durchsetzen (nordphoto)

Die niederländische Tageszeitung schrieb, dass sich Werder und VVV-Venlo über eine Leihe von Lennart Thy geeinigt hätten. Thy wird laut dem Bericht von „De Limburger“ für eine Saison an den niederländischen Erstligisten verliehen. Via Twitter meldete sich der Klub am Sonnabend dann selbst zu Wort. Venlo verkündete, dass Thy am Dienstag den Medizincheck bei Venlo absolvieren werde.

In Bremen hat der Angreifer noch einen Vertrag bis 2019. Werders Sportchef Frank Baumann hatte bereits am vergangenen Donnerstag signalisiert, dass der Wechsel kurz bevorstehe: „Das kann in den nächsten Tagen passieren“, so Baumann, „es ist bekannt, dass Venlo Interesse hat. Lennart würde das machen. Wir sind mit dem Klub und mit Lennart im Austausch, um eine Lösung zu erarbeiten, die allen drei Partien genügt.“

Thy war in der vergangenen Rückrunde bereits an den Zweitligisten St. Pauli ausgeliehen. In den Plänen von Werder-Coach Alexander Nouri spielt er keine Rolle mehr. Derzeit hält Thy sich ebenso wie Thanos Petsos und Levent Aycicek bei Werders U23 fit. (fel/wk)