Wirbelwind auf dem Sprung nach Europa? Roger Guedes von Palmeiras (imago)

Werder soll dabei mit Atalanta Bergamo um die Dienste des 20-Jährigen Rechtsaußen konkurrieren, der noch bis 2021 in seinem Heimatland bei Meister Palmeiras unter Vertrag steht. Guedes gilt als schnell und trickreich, wird in Brasilien bereits mit Marco Reus verglichen. „Tuttomercatoweb.com“ spricht von einem „ernsten Interesse" der Bremer.

Bei Werder könnte Guedes auch als Teil des Zweiersturms auflaufen. Ob das Gerücht, das bereits vor drei Wochen durch die sozialen Medien ging, wirklich Substanz hat, darf allerdings bezweifelt werden: Laut „tuttomercatoweb.com“ fordert Palmeiras eine Ablöse in Höhe von 10 Millionen Euro. Wohl zu viel für Frank Baumann, der schon für den bundesligaerfahrenen Davie Selke nicht so tief in die Tasche greifen wollte. Noch dazu ist fraglich, ob der gelernte Außenbahnspieler Guedes überhaupt in Werders Suchprofil passt. (cev)