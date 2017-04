Werder und Alexander Nouri werden sich in den kommenden Tagen zusammensetzen. (nordphoto)

Mit dem Sieg in Ingolstadt hat Werder sein Punktekonto auf 42 Zähler hochgeschraubt, rückt in der Tabelle auf Europapokalplatz sechs vor und noch viel wichtiger: der Klassenerhalt ist den Grün-Weißen nur noch theoretisch zu nehmen. Das weiß auch Sportchef Frank Baumann. Deshalb hält er jetzt offensichtlich das ein, was er unlängst versprochen hatte. Wenn der Klassenerhalt gesichert ist, werde es Gespräche mit Nouri, dessen aktueller Kontrakt im Sommer ausläuft, über eine Vertragsverlängerung geben. „Wir haben das so vereinbart, das wird in den nächsten Tagen stattfinden“, sagte Nouri nach dem Erfolg beim FCI am Sonnabend, um anzufügen: „Ich freue mich auf die Gespräche.“

Dazu hat der 37-Jährige auch allen Grund. Nach der Erfolgsserie von zuletzt zehn Spielen ohne Niederlage und 26 Punkten in der Rückrunde hat der Coach für die anstehenden Verhandlungen nahezu alle Trümpfe in der Hand. Allzu große Sorgen muss sich Baumann auf der Gegenseite aber wohl nicht machen. Nouri möchte in Bremen bleiben: „Ich arbeite sehr, sehr gerne hier. Dass ich das sehr, sehr gerne fortführen möchte, ist klar.“ (mib/mhd)