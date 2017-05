Ulisses Garcia spielt seit 2015 für Werder. (nordphoto)

Dem italienischen Online-Portal „calcionapoli24.it“ zufolge soll Garcias Berater Francesco di Frisco dem Sender "Radio CRC" gesagt haben, dass Klubs aus Italien und England zu Werders Linksverteidiger Kontakt aufgenommen hätten. Der Schweizer U21-Nationalspieler könne Werder bis Ende Mai für eine Ablöse von vier Millionen Euro verlassen, hieß es weiter. Als die "Bild" di Frisco auf die angebliche Ausstiegsklausel ansprach, sagte er allerdings: "Mega-Schmarrn. Welcher Voll-Horst hat das in meinem Namen in die Welt gesetzt?" Laut "transfermarkt.de" beträgt Garcias aktueller Marktwert 750.000 Euro. In der laufenden Saison kommt er bislang auf sechs Bundesliga-Einsätze. (crb)

Aktualisiert am 12. Mai um 18.50 Uhr.