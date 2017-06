Felix Wiedwald steht derzeit noch bei Werder unter Vertrag. (nordphoto)

Werder will auf jeden Fall Jiri Pavlenka von Slavia Prag verpflichten und weil Wiedwald um seinen Status als Nummer eins fürchtet, soll er den Verein verlassen wollen. Der "Kicker" schrieb zuletzt, Werders Torhüter habe beim Verein vehement um seine Freigabe gebeten. Dort will man davon nichts wissen. "Ich habe da bisher von niemandem eine Bestätigung", sagte Frank Baumann der "Werderstube". Für ihn seien das alles nur Gerüchte.

Auch die weiteren Aussagen von Werders Manager lassen nicht unbedingt darauf schließen, dass man Wiedwald zur neuen Saison abgeben möchte. "Wir sind hinsichtlich einer langfristigen Zusammenarbeit mit den Beratern im Austausch. Das machen wir schon seit einiger Zeit, und da sind wir noch dabei", so Baumann weiter.

Sollte Wiedwald tatsächlich in Bremen bleiben, wird er sich, neben Jaroslav Drobny und Michael Zetterer, mit einem weiteren Konkurrenten messen müssen. Laut "Bild" könnte der Transfer von Pavlenka zu Werder am Dienstag fixiert werden. Drei Millionen Euro Ablöse sollen in diesem Fall fließen. (oni)