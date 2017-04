Erzielte vier Treffer: Max Kruse. (nordphoto)

Werders Fußballer sind in der Bundesliga auf Rang sechs geklettert. Sie gewannen beim Abstiegskandidaten FC Ingolstadt nach einer lange Zeit enttäuschenden Leistung glücklich, aber auch atemberaubend effektiv 4:2 (1:1) – dank des überragenden vierfachen Torschützen Max Kruse. „Wir haben als Team eine hervorragende Leistung gezeigt und sind durch Willensstärke zurückgekommen“, sagte Kruse. „Das war ein Verdienst der ganzen Mannschaft. Wie geschlossen wir hier aufgetreten sind, ist aller Ehren wert.“ Die Bremer bauten ihre Erfolgsserie auf 26 von 30 möglichen Punkten aus den vergangenen zehn Spielen aus und sind das zweitbeste Team der Rückrunde, knapp hinter dem FC Bayern.

Sie haben nun 42 Punkte und stehen glänzend da. „Wir sind jetzt Sechster. Wir wollen nicht mehr weg von diesem Platz, und auf Platz fünf ist der Abstand ja auch nicht so groß“, sagte Außenverteidiger Robert Bauer. Er und seine Kollegen liegen tatsächlich nur noch vier Punkte hinter dem Tabellenfünften Hertha BSC, ihrem nächsten Gegner am kommenden Sonnabend im Weserstadion. Stehen sie am Ende der Saison noch auf Rang sechs, dann sind sie in der dritten Qualifikationsrunde für die Europa League. Und das nach Monaten im Abstiegskampf.

Werder lässt Ingolstadt viel Platz

„Wir sind überglücklich. Der Europa-League-Platz fühlt sich super an“, sagte Torwart Felix Wiedwald und kündigte an: „Wir wollen jetzt so viele Punkte wie möglich sammeln.“ Auf die Frage, ob er und seine Kollegen den Sprung auf den sechsten Platz feiern würden, antwortete Wiedwald: „Jetzt fliegen wir erst mal nach Hause. Aber ich denke, es ist für jeden erlaubt, dass er ein, zwei Bier trinkt.“

Sportchef Frank Baumann betonte: „Wir sind froh, dass wir die Serie ausgebaut haben – und das wird auch unser Weg sein.“ Auf die Frage nach der Europa League wollte Baumann immer noch nicht so richtig konkret antworten. „Wir schauen nicht nach oben und nicht nach unten, sondern auf uns“, sagte er. Baumann hielt sich wohl auch deshalb zurück, weil sein Team in Ingolstadt lange schwach gespielt hatte. „Wir haben nicht alles richtig gemacht“, sagte Baumann.

Die Bremer hatten früh erkennen lassen, dass sie sich schwer tun würden. Rechtsverteidiger Theo Gebre Selassie ließ seinen Gegenspieler Mathew Leckie mehrfach enteilen und flanken. Und auch seine Kollegen wirkten oft schläfrig und behäbig. Sie wirkten, als nähmen sie die Aufgabe beim ersatzgeschwächten Tabellen-Vorletzten der Liga ein bisschen zu leicht. Sie traten nicht wie die konsequente, konstante, total fokussierte Mannschaft der Stunde in der Bundesliga an. Sie traten nicht wie ein Team an, das in den jüngsten neun Partien 23 Punkte geholt hatte. Die Bremer waren nicht so aggressiv, nicht so zielstrebig, nicht so zweikampfstark wie Ingolstadt. Sie kamen ständig einen Schritt zu spät – oder gleich mehrere. Auf den Außenbahnen ließen sie den Ingolstädtern viel zu viel Platz.

Hätten die Bremer nicht ihren aufmerksamen Torwart Wiedwald gehabt, dann hätten sie leicht früh in Rückstand geraten können. Wiedwald parierte einen Schuss von Almog Cohen (10.) und später auch einen Kopfball von Marcel Tisserand nach einer Ecke (22.). Wenn der Torwart den Ball hatte, dann beförderte er ihn oft sofort nach vorn; er versuchte das Spiel seines Teams durch präzise Abstöße und Abwürfe schnell zu machen. Doch seine Kollegen dachten meist nicht mit.

Ausgleich durch Kruse kommt überraschend

Überhaupt überzeugten die Bremer in der Offensive genauso wenig wie in der Defensive. Sie bekamen keinerlei geordneten Spielaufbau zustande, sie ließen Ideen, Spielwitz und Kreativität vermissen. Nur Angreifer Max Kruse gefiel immer mal wieder durch seine blitzgescheiten Pässe. Tormöglichkeiten aber erspielten sich die Bremer nicht. Einzig Gebre Selassie hatte eine Art Chance; er wurde nach einer Hereingabe von Kruse im Strafraum geblockt (20.).

So schwach, wie die Bremer spielten, kassierten sie hoch verdient das 0:1. Erst ließen sie Tisserand endlos viel Platz und Zeit, den Ball aus dem Mittelfeld hoch und weit in den Strafraum zu schlagen; dann ließen sie Dario Lezcano im Strafraum endlos viel Platz und Zeit, den Ball ins Tor zu befördern (32.).

Dass die Bremer noch in der ersten Hälfte den Ausgleich schafften, kam, vorsichtig gesagt: überraschend. Nach einem hübschen Konter und einer Hereingabe von Kainz wurde Bartels im Strafraum von Tisserand zu Foul gebracht. Schiedsrichter Markus Schmidt entschied nach einiger Bedenkzeit und Abstimmung mit seinem Assistenten auf Strafstoß. Kruse, der sichere Elfmeterschütze, verwandelte souverän zum 1:1 (45.). So gingen die Bremer nach ihrer wohl schwächsten Halbzeit der Rückrunde mit einem arg glücklichen Resultat in die Pause. „Das Tor vor der Halbzeit hat uns gutgetan“, sagte Wiedwald.

In der zweiten Hälfte steigerten die Bremer sich zunächst nicht. Nach wie vor fehlten ihnen der Biss, der Wille, die Inspiration. Mehrfach brachten sie die Ingolstädter in Strafraumnähe zu Fall – obwohl sie doch wussten, wie gefährlich ihr Gegner bei Freistößen ist. Die Bremer hatten Glück, dass die Ingolstädter diese Gelegenheiten diesmal nicht nutzten.

Bartels vergibt eine Großchance

Und doch wären sie fast in Führung gegangen. Doch Fin Bartels schoss den Ball nach einem feinen Steilpass von Kainz rechts am Tor vorbei (55.). Auf der Gegenseite verfehlte Cohen das Tor ebenfalls nur knapp (58.). Drei Minuten später ging Cohen im Bremer Strafraum zu Boden, dabei hatte Niklas Moisander, sein Gegenspieler, ihn gar nicht berührt. Einen Elfmeter bekamen die Ingolstädter trotzdem, und Pascal Groß verwandelte ihn zum 2:1 für die Gastgeber (62.).

Nouri reagierte. Er brachte Claudio Pizarro und Serge Gnabry, er wollte die Offensive stärken, um doch noch einen Punkt zu retten. Die beiden prominenten Einwechselspieler brachten gleich ein bisschen Schwung. Den erneut glücklichen Ausgleich aber schafften nicht sie. Den schaffte der seit Wochen so wichtige Kruse. Moisander schlug den Ball hoch in den Strafraum, Ingolstadts Torwart Martin Hansen rammte versehentlich seinen Mitspieler Tisserand um. Der Ball landete bei Kruse, der ihn clever zum 2:2 ins Tor schoss (81.).

Kruse beantwortet keine Fragen zur Nationalmannschaft

„Wir haben so viel Selbstvertrauen in unsere Stärke“, sagte Bauer. „Wir wissen, dass wir zurückkommen können.“ Wiedwald berichtete: „Wir wollten nach dem Ausgleich weiter auf Sieg spielen. Das haben wir getan.“ Der Plan der Bremer ging auf. Denn kurz vor Schluss erzielte Kruse sogar noch seinen dritten Treffer. Nach einem Pass von Kainz traf er aus der Drehung unhaltbar und wunderbar zum 2:3 (87.). Und in der Nachspielzeit gelang Kruse, na was? Genau: sein vierter Treffer. Zu einer Ingolstädter Ecke kam Torwart Hansen mit nach vorn. Wiedwald kam an den Ball, der Ball landete über Bartels bei Kruse, und Kruse brachte ihn im leeren Tor unter zum 2:4.

„Es ist nicht so, dass wir uns komplett auf ihn verlassen. Aber wir wissen schon, dass er im Abschluss eine herausragende Qualität hat“, sagte Bauer über Kruse. Wiedwald schwärmte: „Er hat das Spiel im Alleingang gedreht.“ Ob der Angreifer in dieser Form ein Mann für die deutsche Nationalmannschaft sei? „Kruse ist einer, der jeder Mannschaft weiterhelfen kann“, sagte der Torwart.

Kruse selbst mochte die Frage nach der Nationalmannschaft nicht beantworten. Er sagte nur: „Ich versuche Woche für Woche meine Leistung zu bringen. Ich arbeite hart an mir und versuche, mich dafür zu belohnen.“ An diesem Sonnabend in Ingolstadt ist ihm das mal wieder perfekt gelungen.