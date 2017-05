Liam Boyce (links) ist der beste Torjäger der schottischen Liga. (imago)

Es ist eine Geschichte mit überraschenden Wendungen und reichlich Kitsch. Liam Boyce schaffte einst in Werders zweitem Team nicht den Durchbruch. Nach etwas mehr als einem Jahr verließ der nordirische Stürmer Bremen im Oktober 2011 wieder und fand trotz mehrerer Probetrainings zunächst keinen neuen Verein. Schließlich heuerte Boyce bei seinem Heimatklub Cliftonville in der nordirischen Liga an - und war erst einmal in der Versenkung verschwunden. Jetzt feiert das Magazin "11 Freunde" den 26-jährigen Boyce plötzlich als die "wohl verblüffendste Tormaschine der Saison 2016/17" (Überschrift: "Boyce to Men"). Was ist passiert?

Seit 2014 spielt der nordirische Nationalspieler für Ross County in der ersten schottischen Liga und ist dort gerade tatsächlich Torschützenkönig geworden. 23 Saisontore gelangen Boyce, der damit fast die Hälfte aller 48 Treffer des Tabellensiebten Ross County erzielte und über Umwege doch noch den Durchbruch im Profifußball schaffte. Mit seiner beeindruckenden Bilanz war der frühere Werder-Spieler das Maß aller Dinge in Schottland, selbst die Akteure von Meister Celtic Glasgow konnten da nicht mithalten. "Es ist schon erstaunlich genug, dass ein Spieler die Torjägerkanone in Schottland erringt, obwohl er nicht für Celtic spielt. Aber dass dieser Spieler Liam Boyce heißt, ist nahezu unglaublich", schreibt "11 Freunde".

Für Boyce' wundersame Wandlung hat Billy Dodds, der Co-Trainer von Ross County, eine ungewöhnliche Erklärung: "Er bekam seine Chance bei Werder Bremen, weil er ein geborener Torjäger ist. Aber er saß da in seinem Hotel und hat wahrscheinlich Junkfood gegessen. Er kam zurück und hat sich dann mit Sportwissenschaft beschäftigt. Er hat Gewicht verloren, er ist kräftiger geworden, er ist spritziger. Und das hat einen Top-Spieler aus ihm gemacht", sagte er der BBC.

"11 Freunde" hat sich unter dem Titel "Wie Torjäger sich wandeln können" übrigens nicht nur mit Liam Boyce beschäftigt, sondern noch mit einem weiteren Ex-Werderaner. Marco Futacs kam 2009 nach Bremen, blieb aber ohne Bundesliga-Einsatz und zog 2011 weiter. Nach zahlreichen Stationen in England, Ungarn und der Türkei läuft der ungarische Angreifer inzwischen für Hajduk Split in der kroatischen Liga auf, wo er sich gerade mit 18 Treffern die Torjägerkrone sicherte. (crb)