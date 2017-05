Werder-Trainer Alexander Nouri. (nordphoto)

Alexander Nouri hat sich erneut gegen die AfD positioniert. Er hat in einem Interview mit der „Welt am Sonntag“ klargestellt, dass der Aufstieg dieser Partei ihm Sorgen macht. Er hat betont, dass man sich von Rechtspopulisten nicht einschüchtern lassen sollte. Und er hat dazu aufgerufen, für die Werte unserer freien, offenen Gesellschaft einzutreten – und sich gegen jene zu wehren, die diese Werte bedrohen.

Werders Trainer zeigt gerade, wie das heutzutage geht: ein moderner Trainer zu sein. Er spricht nicht nur über Dreierketten, Doppelsechser und Überzahl in Ballnähe, sondern auch über die Themen, die für unsere Gesellschaft wirklich wichtig sind. Kürzlich hat er schon den US-Präsidenten Donald Trump wegen dessen Einreiseverbot für Bürger aus einigen mehrheitlich muslimischen Staaten kritisiert. In der Pressekonferenz vor der Partie in Köln sagte Nouri dann auf die Frage, ob er jetzt das „verbotene Wort Europa“ in den Mund nehmen würde: "Ich habe nichts gegen das Wort Europa. Ich bin ja nicht die AfD."

So elegant hat lange niemand mehr den Bogen vom Sport zur Politik gespannt. Nouris Spruch hat sich rasant verbreitet, er hat im Nu eine enorme Wirkung erzeugt. Die Karriere, die dieser Spruch im Internet gemacht hat, zeigt, dass auch markante, plakative, zugespitzte Botschaften im Kampf gegen Populisten und Freiheitsfeinde wichtig sind.

Nun, im Interview, hat Nouri seinen Spruch erläutert. Er hat bewiesen, dass er ein kluger, reflektierter Mensch ist, ein Aufrüttler, ein Mutmacher, ein Mitreißer. Eine Führungskraft im besten Sinne. Nouri druckst nicht herum, er zeigt klare Kante. Er zeigt, dass er ein Kämpfer ist – und dass er die Kunst der gezielten Verbalgrätsche perfekt beherrscht. Er muss sich nicht politisch positionieren, aber er will es. Er könnte zu diesem Thema schweigen, aber er übernimmt gesellschaftliche Verantwortung. Er ist damit ein Vorbild für seine milliardenschwere, immer mächtigere, immer wichtigere Branche, die viel zu oft nur sich selbst genügt.

Der Trainer Nouri ist in kurzer Zeit zu einem der bekanntesten Bremer geworden, und jetzt macht er etwas aus seinem frischen Ruhm – nicht für sich, sondern für uns alle. Er engagiert sich für eine gute Sache, obwohl das in seiner Jobbeschreibung nicht gefordert ist. Ganz nebenbei schärft Nouri mit seinen Botschaften sein persönliches Profil und lässt auch seinen Verein gut aussehen: Ein gesellschaftspolitisch derart engagierter Trainer steht der Marke Werder gewiss gut zu Gesicht.

Wenn unsere Gesellschaft frei, offen, demokratisch bleiben soll, dann braucht sie Vorbilder wie Nouri. Sie braucht Prominente, die Stellung beziehen zu den großen Themen unserer Zeit. Nouris Worte wirken, und das Beste ist: Sie wirken auch auf Menschen, die politische Debatten sonst eher nicht verfolgen. Auf Menschen, die er nur erreicht, weil er im Profifußball arbeitet.

Noch ist offen, was für eine Karriere der Trainer Alexander Nouri mal machen wird. Fest aber steht: Angefangen hat diese Karriere auf ziemlich überzeugende Art – auch abseits des Rasens.