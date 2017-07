Zlatko Junuzovic trat am Mittwoch seinen Dienst nach der Sommerpause an und absolvierte einen Fitnesstest. (nordphoto)

Dass sich Junuzovic am Donnerstag mit der Mannschaft auf den Weg ins Zillertal macht, bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass sich sein möglicher Wechsel zu Trabzonspor erledigt hat. "Man soll nie nie sagen", meinte Baumann. Der Sportchef betonte aber: "Wir wollen Zladdi nicht abgeben, sondern wollen ihn behalten. Die Wahrscheinlichkeit, dass er bei uns bleibt, ist sehr groß." Er kündigte Gespräche mit Junuzovic über eine Vertragsverlängerung an. Der Kontrakt des 29-Jährigen läuft im kommenden Jahr aus. Laut Baumann hat der Österreicher signalisiert, dass er sich durchaus vorstellen könne, noch länger in Bremen zu bleiben.

Trabzonspor soll Junuzovic unbedingt haben wollen und bereits ein Angebot bei Werder abgegeben haben. Aktuell liegen die Vorstellungen der beiden Vereine aber noch weit auseinander. Werder fordert sieben Millionen Euro, der türkische Klub bot 3,5 Millionen. (crb)