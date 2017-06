Werder-Profi Serge Gnabry. (nordphoto)

Laut der „Sport Bild“ will Werder bei einem Gnabry-Abgang direkt einen Nachfolger vorstellen. Wer das sein könnte, dazu machte die Sportzeitschrift keine Angaben.

Was auch für einen Gnabry-Wechsel nach Hoffenheim spricht: Am 1. Juli beginnt der neue Geschäftsführer Hansi Flick bei der TSG – und der sei großer Gnabry-Fan. Als DFB-Sportdirektor holte Flick ihn vor einem Jahr ins Olympia-Team, obwohl Gnabry bei Arsenal nur Ersatzspieler war. Während der Olympischen Spiele in Rio habe Flick ihm mehrfach geraten, wieder in die Bundesliga zu wechseln, schreibt die "Sport Bild".

Derzeit bereitet sich Gnabry mit der deutschen U21 auf die Europameisterschaft in Polen (16. bis 30. Juni) vor. Am Dienstag gewann der DFB-Nachwuchs seine beiden 60-minütigen Testspiele im Trainingslager in Grassau gegen die deutsche Studenten-Nationalmannschaft (4:0) und gegen den TSV 1860 Rosenheim (5:0).

Am späten Abend gab Nationalcoach Stefan Kuntz dann den finalen EM-Kader bekannt. Gnabry ist als Führungsspieler erwartungsgemäß dabei. Die beiden Abwehrspieler Timo Baumgartl (VfB Stuttgart) und Waldemar Anton (Hannover 96) mussten die Heimreise antreten, sie gehören nicht zum 23-köpfigen Aufgebot. Das erste EM-Spiel steigt für die DFB-Junioren am 18. Juni um 18 Uhr gegen Tschechien. (fel)