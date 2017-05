RB-Leipzig-Logo (nordphoto)

Werder hat als Achter der Bundesliga die Teilnahme am internationalen Geschäft knapp verpasst. Und doch könnten die Grün-Weißen über den Grünen Tisch noch in die Europa-League-Qualifikation rutschen. Dafür müssten aber gleich mehrere Szenarien eintreten, von denen zumindest das eine als sehr unwahrscheinlich gilt.

Szenario I: RB Leipzig wird von der Uefa nicht für die Champions League zugelassen. Der Grund: Schwester-Klub Red Bull Salzburg (als österreichischer Meister ebenfalls für die Champions League qualifiziert). Laut des Regelwerks der europäischen Fußball-Union dürfen zwei Vereine, die vom gleichen Investor gelenkt werden oder in anderen Bereichen zu eng miteinander verflochten sind, nicht gleichzeitig im Europapokal antreten. Wörtlich heißt es dazu in Artikel 5 der Champions-League-Regularien unter anderem: „Kein Verein, der an einem UEFA-Klubwettbewerb teilnimmt, darf direkt oder indirekt auf irgendeine Art und Weise an der Führung, der Verwaltung und/oder den sportlichen Leistungen eines anderen an einem UEFA-Klubwettbewerb teilnehmenden Vereins beteiligt sein.“

Wie die Uefa die Situation bei RB Leipzig und RB Salzburg bewertet, ist noch offen. Eine Entscheidung wird Anfang Juni erwartet. Sollte ein Startverbot ausgesprochen werden, würde es Leipzig treffen. Denn Laut Regelwerk darf der Verein im Europacup starten, der in der nationalen Liga die bessere Platzierung erreicht hat - das ist Salzburg. Dass RB Leipzig allerdings wirklich mit einem Startverbot belegt werden könnte, hält RB-Sportdirektor Ralf Rangnick für „ausgeschlossen“. „Ich bin einhundert Prozent sicher, dass wir dabei sind“, sagte er der Süddeutschen Zeitung.

Falls die Uefa allerdings doch anders entscheiden sollte und Salzburg dann nicht freiwillig zurückzieht, würde das eine Kettenreaktion in der Bundesliga auslösen. 1899 Hoffenheim wäre direkt für die Königsklasse qualifiziert, der 1. FC Köln in der Champions-League-Qualifikation und so weiter. Auch Werder würde wohl profitieren und quasi den Europa-Wackelplatz einnehmen, den aktuell der SC Freiburg belegt. Dieser würde allerdings erst dann zur Teilnahme am internationalen Geschäft berechtigen, wenn auch Szenario II eintritt.

Szenario II: Damit der Tabellensiebte (SC Freiburg) oder gegebenenfalls bei einer Nichtzulassung von Leipzig der Tabellenachte (Werder Bremen) an der Europa-League-Qualifikation teilnehmen dürfte, müsste Borussia Dortmund das DFB-Pokal-Finale am kommenden Samstag für sich entscheiden. Da die Borussia schon sicher für die Champions League qualifiziert ist, würde der Europapokalplatz, der mit dem DFB-Pokal-Sieg verknüpft ist, entsprechend weitergereicht werden. Gewinnt Eintracht Frankfurt den Pokal, ist die ganze Rechnerei hinfällig – und die Hessen dürfen sich auf Europa freuen.

(wk)