Dominic Volkmer (links) und Leon Jensen bekommen im Trainingslager ihre Chance bei den Profis. (nordphoto)

Wenn Alexander Nouri in den nächsten Tagen Spielformen unter Wettkampfbedingungen einübt, dann ist der Werder-Trainer auf der sicheren Seite, auch wenn der eine oder andere Profi noch nicht wieder voll belastbar sein sollte. Zlatko Junuzovic und Jesper Verlaat etwa haben zuletzt ausgesetzt beziehungsweise individuell gearbeitet. Sie sollen an diesem Dienstag zwar wieder einsteigen ins Mannschaftstraining. Aber für den Fall, dass das nicht klappt, hat Nouri vorgesorgt. Aus dem Nachwuchsbereich sind die beiden U23-Spieler Leon Jensen und Dominic Volkmer sowie aus der U19 Julian Rieckmann für fünf Tage in Schneverdingen dabei.

Über Jensen und Volkmer sagt Florian Kohfeldt, der Trainer der beiden in der U23: "Sie haben sich das verdient." Beide Spieler, der eine 20 (Jensen), der andere 21 Jahre jung (Volkmer), haben im ersten Halbjahr 2017 eine sehr gute Entwicklung gemacht. "Beide mussten sich erst an die dritte Liga gewöhnen", sagt Kohfeldt. In der Rückrunde dann waren sie aber unverzichtbar.

Jensen kam im vergangenen Sommer aus der U19 von Hertha BSC, ist laut Kohfeldt "ein Straßenfußballer im besten Sinne". Jensen hat seine Stärken im Dribbling, geht gern in die Tiefe und sorgte in der gegnerischen Verteidigung gern für Unruhe. Volkmer kam ebenfalls im vergangenen Sommer – er aber vom VfB Oldenburg. Der Innenverteidiger hat eine interessante Karriere gemacht, spielte schon einmal bei Werder, ehe er eine Pause vom Fußball einlegte und dann über die zweite Mannschaft des VfB Oldenburg in die erste aufrückte und schließlich zu Werder zurückkehrte. Nun nimmt seine Karriere weiteren Schwung auf. Im Test gegen den VfL Osnabrück (3:0) stand der Linksfuß schon auf dem Platz und präsentierte sich als kopfballstarker und passsicherer Abwehrspieler.

U19-Mann Julian Rieckmann, 16 Jahre jung, schließlich hat kürzlich noch mit der U17 von Werder als Kapitän im Finale um die deutsche Meisterschaft gegen den FC Bayern gestanden. Optionen für die Bundesliga-Mannschaft sind alle drei zurzeit nicht. Rieckmann spielt in der neuen Saison in der U19. Und Volkmer und Jensen erwartet Trainer Kohfeldt sehnlichst am kommenden Wochenende zurück. Am Sonntag spielt Werders U23 bei den Würzburger Kickers. Ohne Volkmer und Jensen hätte Kohfeldt gerade mal ein Dutzend Feldspieler zur Verfügung. (mhd)