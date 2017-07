Yuning Zhang ist neu bei Werder. (nordphoto)

Zhang sei wahrscheinlich kein Spieler, der „sofort die Bundesliga rockt“, erklärte Frank Baumann direkt zur Bekanntgabe des Transfers. Potential attestierten die Werder-Verantwortlichen dem Neuzugang trotzdem. Ein Blick auf die Zahlen ergibt da ein gemischtes Bild: Drei Treffer in 24 Eredivisie-Partien überzeugen nur bedingt. Meistens kam Zhang jedoch als Joker: In der Hochrechnung gelang ihm alle 190 Minuten ein Torerfolg. Durchaus keine schlechte Quote für Zhang, der mit 20 Jahren auch noch längst nicht ausgelernt hat.

Auch in Szenenzusammenschnitten aus Spielen bei Vitesse und im Nationalteam, die im Netz kursieren, ergibt sich ein ähnliches Bild: Dort zeigt sich Zhang als guter Kopfballspieler, der seinen robusten Körper clever nutzt, um den Ball gegen seine Gegenspieler abzuschirmen. Schwächer wirkt das behäbige Tempo in seinen Aktionen, auch Pass- und Schussversuche weisen selbst in Highlightvideos noch eine beträchtliche Streuung auf. Dabei lässt zumindest Zhangs Ballführung erahnen, dass er auch technisch durchaus ordentliche Fähigkeiten mitbringt.

Ob Zhang als reiner Marketing-Gag in die Werder-Geschichte eingehen wird oder ob er tatsächlich auch sportlich eine Hilfe sein kann, könnte auch daran hängen, ob er eine Spielberechtigung für die U23 erhält. Chinesischen Spielern ist dies derzeit nicht ohne weiteres möglich. Werder bemüht sich jedoch um eine Ausnahme für Zhang – so könnte der Neuzugang als physisch starker Zentrumsspieler die Planstelle von Ousman Manneh einnehmen, der verliehen werden soll.

Ein Highlightvideo von Zhang gibt es hier.