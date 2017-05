Der Vertrag von Claudio Pizarro läuft im Sommer aus. (nordphoto)

Drei Werder-Spieler werden vor der Partie gegen Hoffenheim verabschiedet: Clemens Fritz, Florian Grillitsch und Santiago Garcia. Mehr werden es auch nicht mehr werden, sagte Sportchef Frank Baumann.

Die Zukunft von Claudio Pizarro, Luca Caldirola und Jaroslav Drobny, deren Verträge auslaufen, ist also nach wie vor unklar. "Da werden wir eher nach dem Spiel in Dortmund Bescheid wissen, in welche Richtung es dann gehen wird", sagte Baumann.