Werder-Stürmer Max Kruse. (nordphoto)

„Wir versteifen uns nicht auf das Duell um Europa. Es ist unwichtig, wie viele Punkte wir hinter Hertha sind. Wir haben es in der eigenen Hand“, sagte Kruse auf der Vereinshomepage. Der Angreifer zeigte sich mit dem bisherigen Saisonverlauf sehr zufrieden. „Es ist der absolute Wahnsinn, dass wir zu so einem frühen Zeitpunkt schon mehr als 40 Punkte haben. Damit hätten wohl die Wenigsten gerechnet, geschweige denn wir selbst“, sagte Kruse und fügte hinzu: „Ich habe jetzt schon einige von Europa reden gehört. Das kann und darf man auch, aber mein Ansatz ist das nicht. Wenn wir am Ende europäisch spielen, beschwert sich keiner.“

Dass Werder in den letzten Saisonspielen nachlassen wird, glaubt Kruse nicht: „So wie ich die Mannschaft einschätze, brauchen wir uns keine Sorgen machen, dass wir von nun an larifari spielen.“ Die Mannschaft wolle die Serie von zehn ungeschlagenen Spielen weiter ausbauen, sagte der 29-Jährige: „Wir werden alles daran setzen, auch die nächsten Partien zu gewinnen. Wir wissen allerdings, dass das nicht einfach wird. In meinen Augen müssen wir aber auch nicht zwangsläufig in Europa spielen.“ (fel)