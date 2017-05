Mathias Zanka Jørgensen soll auf Werders Wunschliste stehen. (imago)

Thomas Delaney ist schon da, Ludwig Augustinsson kommt im Sommer. Jetzt soll Werder auch die Fühler nach Kopenhagens Innenverteidiger Jørgensen ausgestreckt haben. Der 27-Jährige ist dänischer Nationalspieler. Jørgensen bestritt in dieser Saison sechs Spiele in der Champions League und erzielte zwei Treffer. In der Liga kommt er bisher auf 24 Einsätze ohne Tor.

Der Däne könnte in der kommenden Spielzeit ein Konkurrent für die derzeit gesetzten Lamine Sané, Niklas Moisander und Milos Veljkovic in der Bremer Abwehr werden. Allerdings will laut "Nordic Bet" nicht nur Werder, sondern auch der FC Schalke 04 den Dänen verpflichten. Im Raum soll eine Ablösesumme von rund fünf Millionen Euro stehen. Jørgensen hat angeblich mit Kopenhagen vereinbart haben, dass er nach der Saison wechseln kann, schreibt "Nordic Bet". (crb)