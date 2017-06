Yuning Zhang spielte zuletzt für Vitesse Arnheim, will die Niederländer aber gern verlassen. Laut chinesischen Medien führt sein Weg zu Werder. (imago)

Stürmer Zhang kennt sich in Europa bereits ein wenig aus, seit dem Sommer 2015 steht er beim niederländischen Klub Vitesse Arnheim unter Vertrag. Seine jüngsten Leistungsdaten sind allerdings noch recht überschaubar. Zwar kam er in der abgelaufenen Saison 16-mal in der Eredevisie zum Einsatz, zumeist reichte es für den 20-Jährigen jedoch lediglich zu Kurzeinsätzen. 424 Spielminuten stehen letztlich auf der Habenseite - allerdings auch ein Treffer.

Wie die niederländische Internetseite "voetbalzone.nl" berichtete, wird der Youngster Arnheim auf jeden Fall verlassen. Vereine aus der chinesischen Heimat sollen ebenfalls Interesse haben, Zhangs Vater hatte im vergangenen November jedoch gegenüber "Sina Sports" erklärt: "Wir haben gerade erst in Europa angefangen. Warum sollten wir also zurückkehren?"

Der Marktwert des neunfachen A-Nationalspielers liegt laut "Transfermarkt.de" bei 700.000 Euro. Erst kürzlich hatte Werder-Boss Klaus Filbry im Gespräch mit dem WESER-KURIER erklärt, dass die Bremer ihr Engagement in Fernost intensivieren wollen. So werde einerseits der Spielermarkt beobachtet, nach Sponsoren gesucht und nach einem Kooperationspartner zum Aufbau eines Fußballvereins gefahndet. (mbü)