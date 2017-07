Im Weserstadion hängen schon chinesische Banner. (Screenshot/Twitter)

Der neue Werder-Stürmer Yuning Zhang aus China soll am Mittwoch vorgestellt werden, nach WESER-KURIER-Informationen präsentiert der Verein dann auch einen neuen Sponsor aus dem Reich der Mitte. Der Deal mit "heji18.com", einem Anbieter von Online-Spielen und Wetten, bringt Werder künftig Einnahmen von rund 800.000 Euro im Jahr. Der Vertrag läuft zwei Jahre plus Option auf ein weiteres Jahr.

Als Wettanbieter darf "heji18.com" in China nicht werben und geht nun den Umweg über Deutschland, weil die Bundesliga-Spiele in Asien von vielen Menschen verfolgt werden. Im Internet kursieren derzeit schon Fotos von Werbe-Bannern der Firma in chinesischer Sprache, die in den Katakomben des Weserstadions aufgehängt wurden.