Werder-Profi Milos Veljkovic beim "Tag der Fans" 2016. (nordphoto)

„Es wird ein Spiel gegen einen renommierten Gegner aus Südeuropa geben“, sagte Klaus Filbry, Vorsitzender der Werder-Geschäftsführung, der „Bild“. Zudem gebe es am „Tag der Fans“ viele Events, auch im Zusammenhang mit dem 25-jährigen Europacup-Jubiläum.

So wird am 5. August die legendäre Mannschaft erwartet, die 1992 durch ein 2:0 gegen den AS Monaco den Europapokal der Pokalsieger holte. Bis auf Uli Borowka, der absagte, sollen alle Spieler von damals dabei sein. (fel)