Izet Hajrovic und Werder bei einem Testspiel 2015 gegen den FC Valencia. (imago)

Am Sonnabend, 5. August, empfängt Werder den Spitzenklub aus Spanien. Anpfiff gegen den sechsfachen spanischen Meister ist um 18 Uhr, das teilten die Bremer auf ihrer Vereinshomepage mit.

„Wir freuen uns sehr, dass wir zum Abschluss unserer Sommervorbereitung einen starken und renommierten Testspielgegner gefunden haben. Eine Woche vor dem Start in den DFB-Pokal und zwei Wochen vor dem ersten Bundesligaspieltag können wir so noch einmal final unsere Form überprüfen“, sagte Sportchef Frank Baumann auf "werder.de".

Dabei gibt es ein Wiedersehen mit einem Ex-Werderaner: Der Tunesier Aymen Abdennour, der von Januar bis Juni 2010 acht Partien für Werder absolvierte, spielt seit 2015 bei Valencia.

Neben dem Testspiel gegen den FC Valencia wird am „Tag der Fans“ auch das 25-jährige Europacup-Jubiläum noch mal gefeiert. So wird die legendäre Mannschaft erwartet, die 1992 durch ein 2:0 gegen den AS Monaco den Europapokal der Pokalsieger holte. Bis auf Uli Borowka, der absagte, sollen alle Spieler von damals, wie etwa Wynton Rufer und Marco Bode, dabei sein. (fel)

Ticketinfo: Für das Testspiel beim "Tag der Fans" gegen den FC Valencia können sich die Fans ab dem kommenden Montag, 9 Uhr, Karten sichern – online auf „werder.de“, telefonisch über das Callcenter der Grün-Weißen und beim Ticketcenter am Weserstadion. Kinder (bis einschließlich 14 Jahre) zahlen fünf Euro, Erwachsene 15 bis 30 Euro für Sitzplätze und zehn Euro für Stehplätze.