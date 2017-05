Werders Fans müssen ab sofort tiefer in die Tasche greifen, um ein Heimspiel zu sehen. (nordphoto)

Nach Angaben des Klubs kostet ein Saisonticket im Stehplatzbereich in der Ostkurve nun beispielsweise 195 Euro. Auch in allen anderen Kategorien seien die Preise um durchschnittlich 8,2 Prozent erhöht worden, heißt es weiter. Den Grund schickte Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung, direkt hinterher: „Wir haben im vergangenen Jahr auf die bereits beschlossene Preiserhöhung verzichtet, weil wir uns nach dem Last-Minute-Klassenerhalt bei unseren Anhängern für die Unterstützung bedanken wollten", sagte er. "In diesem Jahr stehen wir in der unternehmerischen Verantwortung diesen Schritt umzusetzen. Wir sind überzeugt, dass wir in Bremen das Stadionerlebnis auch danach immer noch zu fairen Preisen anbieten.“

Die Grün-Weißen erklären diesen Schritt vor allem mit den "gestiegenen Betriebskosten in den vergangenen beiden Jahren". Dabei gehe es unter anderem "um den erhöhten Mindestlohn und gestiegene VBN-Kosten, durch die das jeweilige Ticket auch als Fahrkarte für den Nahverkehr genutzt werden kann", erklärte Werder in einer Pressemitteilung.

In den Vorjahren waren die Dauerkarten stets begehrt, der Verkauf war jeweils bei einer Zahl von 25.000 Stück gestoppt worden. Ähnlich wie im Vorfeld der vergangenen Spielzeiten besteht auch dieses Mal wieder für Fans die Möglichkeit, sich auf eine Warteliste unter "Werder.de" setzen zu lassen. (mbü)