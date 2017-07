Ex-Werder-Profi Anthony Ujah spielt derzeit für Liaoning in China. (imago)

Nach Informationen der „Bild“ habe Werder bei Ujah, der erst im vergangenen Sommer für eine kolportierte Ablösesumme von 11,5 Millionen Euro von Bremen zum chinesischen Klub Liaoning FC gewechselt war, vorgefühlt. Eine Rückkehr an die Weser sei aus finanziellen Gründen aber nicht realisierbar.

Mehrere Medien, unter anderem der Kölner „Express“, hatten am Montag berichtet, dass sich Ujah bereits mit Bundesliga-Aufsteiger Hannover 96 auf einen Wechsel verständigt habe. Am Dienstag nahm der Ex-Werder-Stürmer zu den Gerüchten Stellung: „Im Moment liegt mein Fokus auf dem Team von Liaoning“, wurde der 26-Jährige bei „transfermarkt.de“ unter Berufung auf das chinesische Portal „Titan Plus“ zitiert. „Ich möchte alles dafür tun, dem Verein zum Klassenerhalt zu verhelfen“, so Ujah weiter. In der laufenden Saison erzielte der Nigerianer für Liaoning, wo er Teamkollege des Ex-Werderaners Assani Lukimya ist, bisher fünf Tore in 13 Spielen. Für Werder war der Angreifer in der Saison 2015/16 in 32 Partien elfmal erfolgreich.

Werders Stürmersuche verläuft bisher schleppend. Der von West Bromwich Albion ausgeliehene Chinese Yuning Zhang (20) ist ein Perspektivspieler und wird den Bremern nicht sofort weiterhelfen. (fel)