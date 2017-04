(nordphoto)

Spiegel Online analysiert, „warum Werder so schwer zu fassen ist“ und kommt dabei zu dem Schluss, dass das Erfolgsgeheimnis der Grün-Weißen „in der recht ungewöhnlichen Spielanlage der Bremer“ liegt. Diese sei gekennzeichnet durch „eine sehr gut ausbalancierte Mischung aus klarer defensiver Struktur und offensiver Improvisation."

Nordbuzz.de filtert bei Werders Heimsieg einen ganz besonderen Fakt heraus: „Ein weiterer euphorischer Heimsieg für den SV Werder, und diesmal gibt es eine ganz spezielle Randnotiz. Den Bremern gelang mit dem 2:0-Sieg gegen Hertha BSC etwas, was ihnen seit satten drei Jahren und 241 Tagen nicht vergönnt war: Eine positive Torbilanz.“

Die Süddeutsche schreibt auf ihrer Webseite: „Mit einem lässigen 2:0 gegen harmlose Berliner setzt Werder Bremen seine famose Rückrunde fort". Autor Ralf Wiegand sieht Werder gar im „Wunderland".

Die Berliner Morgenpost titelt auf ihrer Internetseite: „Hertha geht in einer Viertelstunde k.o.“ Den Grund für die Niederlage sieht die Morgenpost vor allem darin, „dass die Gäste bei den Treffern von Fin Bartels (9. ­Minute) und Max Kruse (15.) kräftigst mithalfen“.

Spox.com schreibt unterdessen von einem „Blitzstart“, der Werder zum Sieg gegen Hertha reichte, um fortzufahren: „Die Bremer schlugen Hertha BSC mit 2:0 (2:0) und klopfen ans Tor zur Europa League."

Kicker.de greift zu einer etwas martialischen Wortwahl: „Bartels und Kruse erlegen Hertha“. Das Sportmagazin schreibt auf seiner Internetseite weiter: „Am Samstagnachmittag rangen die Hanseaten Hertha BSC mit 2:0 nieder und rückten bis auf einen Punkt an die Berliner heran. Werder traf bereits in der ersten Viertelstunde zweimal, war in den ersten 45 Minuten das bessere Team, agierte nach Wiederbeginn aber zu passiv. Das hätte sich durchaus rächen können.“ (wk)