Hat mit Werder noch viel vor: Thomas Delaney. (nordphoto)

"Generell muss es für Werder das Ziel sein, sich in den nächsten fünf Jahren auch wieder fest in Europa zu etablieren. Werder ist ein schlafender Riese", sagte der Däne dem "Kicker" (Montagsausgabe). Anders als seine Mannschaftskollegen hält Delaney eine Qualifikation noch in dieser Saison für etwas verfrüht. Erst in der kommenden Spielzeit solle Werder die Europa League anvisieren. "Für Mannschaften, die es nicht gewohnt sind, europäisch zu spielen, können gerade die Qualifikationsspiele während der Vorbereitung eine enorme Belastung bedeuten." Sollte es dennoch klappen, wäre der Mittelfeldspieler aber natürlich nicht traurig: "Jeder von uns würde das gerne annehmen, das ist doch überhaupt keine Frage."

Egal, ob es nun im nächsten Jahr nach Europa geht oder nicht, Delaney will auf jeden Fall dabei sein. "Ich plane auf jeden Fall Deutschunterricht im Juli und August ein", sagte er dem "Kicker". Dabei sei es unerheblich, ob im Sommer lukrative Angebote eintrudeln. Die würden den 25-Jährigen kaltlassen. "Das wird wohl immer so sein, wenn man erfolgreich spielt." (oni)