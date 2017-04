Maximilian Eggestein bejubelt sein erstes Bundesliga-Tor gegen Schalke 04. (nordphoto)

Mit Blick auf seinen im Sommer 2018 auslaufenden Vertrag sagte Eggestein: „Werder ist mein erster Ansprechpartner.“ Seit sechs Jahren spielt der 20-Jährige inzwischen in Bremen. „Für mich ist es hier wie ein Zuhause geworden“, sagte er, „aber ich brauche eine Perspektive und will spielen.“

Eggestein weiß um die große Konkurrenz im Werder-Mittelfeld. Auch wenn es in der Rückrunde für ihn blendend läuft, er inzwischen meist zur Stammformation gehört und sogar beim 3:0-Heimsieg gegen Schalke 04 sein erstes Bundesliga-Tor erzielt hat: In der Hinrunde hat er erlebt, wie schnell es in die andere Richtung gehen kann. Die erste Halbserie der Saison spielte er überwiegend für Werders U23 in der 3. Liga (13 Partien, zwei Tore). "Die Einsätze in der U23 waren extrem wichtig für mich, weil ich viele Spiele bestreiten konnte und in den Rhythmus reingekommen bin", blickte Eggestein zurück.

Inzwischen spielt er Woche für Woche in der Bundesliga - und ist ein Gesicht des großen Aufschwungs bei Werder. "Dass wir dieses Mal nicht bis zum Schluss zittern müssen, tut der ganzen Stadt gut", betonte der Mittelfeldspieler. Beim Bäcker oder im Supermarkt werde er nun häufiger angesprochen. "Macht weiter so" oder "Super Spiel gestern" höre er öfter, erzählte Eggestein.

Trotz nunmehr zehn Spielen ohne Niederlage gab sich der 20-Jährige in Sachen Saisonziel aber bescheiden. "Wir wissen ganz genau, dass wir vor ein paar Spieltagen noch ganz unten mit dabei waren. Es wäre ein kleines Wunder, wenn wir es am Ende doch noch schaffen würde, in die Europa League zu kommen. Deswegen sind wir vorsichtig damit, zu sagen, dass wir unbedingt nach Europa wollen." (crb/fel)