Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick. (nordphoto)

In erster Linie sollte es bei der kurzfristig anberaumten Pressekonferenz am Pfingstsonntag um den geplanten Wechsel von Bruma (Galatasaray Istanbul) zu RB Leipzig gehen. Sportdirektor Rangnick sprach aber auch über andere Themen, etwa über Davie Selke, der RBL verlässt und sich Hertha BSC anschließt. Als der Stürmer vor zwei Jahren von Bremen nach Leipzig kam, sollen die beiden Vereine ausgehandelt haben, dass Werder bei einem Weiterverkauf mitverdient. Das dementierte Rangnick nun. "Keine Ahnung, wer auf die Idee gekommen ist. Das ist mitnichten so. Werder Bremen ist mit null Prozent beteiligt, die komplette Ablösesumme kommt zu uns", wird er von der "Leipziger Volkszeitung" zitiert.

Für Selke bezahlt Hertha rund zehn Millionen Euro an Leipzig. Würde Werder daran partizipieren, würden zwischen 500 000 und eine Million Euro nach Bremen fließen, denn als branchenüblicher Wert gelten bei derartigen Transferbeteiligungen fünf bis zehn Prozent des Kaufpreises. (crb)