Die Erlöse aus den Übertragungsrechte sind ein wichtiger Bilanz-Posten für die Bundesligisten. (Imago)

Den Bremern, die die Saison auf dem achten Platz beendeten, stehen aus der nationalen und internationalen Vermarktung der Übertragungsrechte in der Saison 2017/2018 46,74 Millionen Euro zu. Das schreibt der "Kicker". Werder liegt damit in der TV-Geld-Tabelle auf Platz zwölf. In der vergangenen Saison kassierte Werder noch knapp 38 Millionen Euro.

Spitzenreiter sind die Bayern mit 95,84 Millionen Euro, gefolgt von Dortmund (86,50 Mio Euro) und Schalke (77,94 Mio Euro). Am wenigsten aller Bundesligisten bekommen der HSV (39,24 Mio Euro), Hannover 96 (38,15) und RB Leipzig (28,78 Mio Euro).

Die Verteilung des TV-Geldes fußt ab der kommenden Saison auf einem neuen Verteilschlüssel. Ein Großteil beruht auf dem sportlichen Erfolg der vergangenen fünf Jahre, aber auch lange Erstligazugehörigkeit und der Einsatz von Nachwuchsspielern fließen zu einem untergeordneten Teil in die Bilanz ein. (oni)