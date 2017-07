Werder-Zugang Yuning Zhang mit Sportchef Frank Baumann. (nordphoto)

Er wurde bereits am Weserstadion gesichtet, jetzt haben sich die Gerüchte bestätigt: Yuning Zhang wechselt zu Werder. Für zwei Jahre wird der Angreifer laut Baumann ausgeliehen vom englischen Klub West Bromwich Albion, der Zhang kürzlich von Vitesse Arnheim gekauft hat. "Er ist ein junger, talentierter Spieler", sagte Baumann. "Wir wollen ihn weiter ausbilden und an das Bundesliga-Niveau Stück für Stück heranführen. Er wird eines unserer jungen Talente im Kader sein. Er hat sich gegen das große Geld in China und für die gute Ausbildung in Europa entschieden."

Am Mittwoch wird Zhang offiziell vorgestellt. Er soll laut Baumann möglichst auch eine Spielberechtigung für die Bremer U23 erhalten. Der 20-Jährige lief zuletzt für den niederländischen Pokalsieger Vitesse Arnheim auf. Seine Bilanz in der Ehrendivision ist allerdings eher mau. In 24 Einsätzen, zumeist als Einwechselspieler, gelangen ihm drei Treffer. Für die chinesische Nationalmannschaft spielte Zhang neunmal und markierte zwei Tore. Sein aktueller Marktwert liegt laut "transfermarkt.de" bei 700.000 Euro.

Mit Zhang, der die Rückennummer 19 erhält, sind die Planungen für den Sturm bei Werder allerdings nicht abgeschlossen. "Wir werden uns weiter um einen neuen Angreifer bemühen", betonte Baumann. Nachwuchsstürmer Ousman Manneh soll dagegen verliehen werden. "Wir sind in Gesprächen mit einem anderen Klub", berichtete Baumann. (crb)