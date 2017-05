Tribünengast: Zurzeit ist der langjährige Werder-Trainer Thomas Schaaf sehr viel als Beobachter unterwegs, eine Rückkehr in die Bundesliga schließt er indes nicht aus. (nordphoto)

Herr Schaaf, wie oft sind Sie eigentlich noch im Weserstadion?

Thomas Schaaf: So oft, wie es geht. Wenn ich in Bremen bin und die Zeit dafür habe, dann gehe ich ins Stadion. Das mache ich lieber, als ein Spiel vor dem Fernseher zu gucken.

Weil?

Weil es ein Unterschied ist, ob man ein Spiel live oder am Fernseher sieht. Man sieht schlicht und einfach mehr. Das Fernsehen zeigt, was dort passiert, wo der Ball ist. Aber ich möchte manchmal auch gern sehen, was abseits davon in der anderen Hälfte abläuft, wie sich die Spieler dort bewegen, wie sich das Geschehen verschiebt oder entwickelt.

Da spricht der Trainer Thomas Schaaf.

Ja, und das kriege ich auch nicht raus. Sich einfach nur hinsetzen und 90 Minuten an sich vorbeilaufen zu lassen, das kriege ich nicht hin. Wenn ich für die Uefa Spiele beobachte, dann muss ich mitschreiben, ziemlich viel meistens. Aber auch wenn ich als Zuschauer ganz privat für mich im Weserstadion sitze, dann kann es vorkommen, dass ich einen Zettel hervorziehe und mir Notizen mache.

Das heißt: Sobald die Aufstellungen bekannt gegeben werden, beginnt Ihre Analyse?

Ja, so ist das. Aber nicht nur bei Werders Aufstellung, sondern auch beim Gegner, denn ich sehe ja nicht nur Werder regelmäßig, sondern auch viele andere Mannschaften. Ich versuche beim Blick auf die Aufstellung herauszufinden, welche Idee dahinterstecken könnte, und dann gleiche ich das im Spiel mit meinen Erwartungen ab: Erkenne ich den Gedanken des Trainers? Oder finde ich etwas von meiner Vermutung bestätigt?

Gegen Hoffenheim haben Sie bei Werder die Raute entdeckt. Wie überraschend war das?

Das Spiel gegen Hoffenheim war ein gutes Beispiel dafür, dass man immer überrascht werden kann und oft auch überrascht wird. Nicht nur wegen der Raute. Das Spiel hat gezeigt, dass man über Systeme manchmal gar nicht sprechen muss. Werders Problem gegen Hoffenheim war, dass die Mannschaft überhaupt keinen Zugriff hatte, dass sie den Gegner nicht stören und bedrängen konnte. Und wenn das nicht passiert, dann brauchst du dir über die taktische Ausrichtung auch gar keine Gedanken machen.

Wie ist das eigentlich, wenn der Privatmann Thomas Schaaf im Stadion ist?

Natürlich kommen Leute auf mich zu und bitten um ein Autogramm. Und meine Sitznachbarn fragen auch schon mal nach: Was war das denn jetzt? Wie konnte das passieren?

Und dann müssen Sie das erklären?

Manchmal ja, aber immer mache ich das auch nicht, weil ich auch ein bisschen mitfiebern möchte.

Wie viel Werder-Fan steckt denn in Thomas Schaaf auf der Tribüne?

Wenn man so lange wie ich für Werder gearbeitet hat, wenn man so viel erlebt hat, dann gehört das zu einem fest dazu. Ich bin eine Mischung aus neutralem Beobachter, weil ich das Spiel als Trainer sehe, aber natürlich bin ich immer auch für Werder.

Wie gefällt Ihnen das, was Sie von Werder zurzeit sehen?

Gegen Hoffenheim war da zunächst natürlich schon eine gewisse Enttäuschung ...

…es stand zwischenzeitlich 0:5…

…aber schauen wir doch mal zurück auf den Jahresanfang. Gegen Dortmund und Bayern, da hat man gesagt: Okay, diese Spiele kann man verlieren. Aber dafür musst du dann gegen Augsburg und Gladbach unbedingt punkten. Und was passiert? Du verlierst diese Spiele auch, und dann steht dir das Wasser plötzlich bis hier (zeigt auf Oberkante Unterlippe). Dann schaust du vielleicht auch mal ganz weit voraus und siehst: Hoffenheim und Dortmund an den letzten beiden Spieltagen… Da musst du dir dann erst mal den Schweiß von der Stirn wischen, weil du denkst: Das geht wieder bis zur letzten Minute der Saison.

Kam dann aber ganz anders.

Ja. Nehmen Sie einfach mal Mainz oder noch besser Augsburg nach der Werder-Niederlage dort: Da hat jeder gesagt, die sind durch, die holt Werder nicht mehr ein. Und jetzt? Jetzt ist Mainz so gerade gerettet, und Augsburg zittert bis zum Schluss.

Und Werder spielt um die Europa League.

Das konnte man nicht erwarten. Aber plötzlich kam die Mannschaft in die Spur, sie hatte diesen Rhythmus, den man sich wünscht. Weil man in dieser Phase, in der es nicht lief, zusammengerückt ist. Das war für mich der Schlüssel. Das hat sich die gesamte Mannschaft verdient. Natürlich sind einzelne Spieler aufgefallen: Felix hat im Tor Rückhalt gegeben. Delaney ist im Mittelfeld zum Tragen gekommen. Max hat getroffen. Aber es lag an der Gesamtheit. Das war eine Teamleistung. Und irgendwann hast du nur noch gesagt: klasse, toll. Jetzt geht es tatsächlich bis zum Ende in Dortmund um etwas, aber ganz anders als gedacht. Es gibt noch die Mini-Chance auf Europa. Sehr schön.

Schöne Unterhaltung liefern auch die Ergebnisse: 3:5, 3:4, davor 4:2, 5:2 – das klingt nach Schaaf-Fußball.

(schmunzelt) Meine größte Erkenntnis aus diesen Spielen war, dass sich die Mannschaft nach Rückständen nicht verrückt gemacht hat, sondern weiter marschiert ist und schnell wieder in der Spur war. Dann sind solche Ergebnisse möglich. Es ist wichtig, seine Überzeugung durchzusetzen. Ich habe vor ein paar Wochen auch Hoffenheim gegen Wolfsburg gesehen. Da sind die Hoffenheimer irgendwann von ihrem Weg abgewichen und haben verloren. Werder hat in Freiburg zurückgelegen, gegen Ingolstadt auch, und trotzdem weitergemacht und am Ende gewonnen.

Wie beurteilen Sie die Gesamtentwicklung von Werder?

Bei Werder macht man zurzeit vieles richtig, glaube ich. Werder stellt sich im Moment sehr geschlossen dar. Frank Baumann macht als Sportchef einen super Job. Er hat Ruhe, Gelassenheit, Wissen, und er hat die Überzeugung und Kraft, seinen Weg zu gehen. Das tut Werder gut.

Und der Kader?

Wenn man sich die Mannschaft anschaut, dann stellt man fest, dass die richtigen Leute geholt wurden. Delaney zum Beispiel bringt eine Kompaktheit, eine Aggressivität, eine Zweikampfstärke ins Mittelfeld. Anders, aber auch wichtig ist ein Serge Gnabry: Er bringt Tempo ins Spiel, eine ungeheure Geschwindigkeit. Er treibt den Ball in entscheidenden Situationen, das war vor allem in der Hinrunde wichtig, als die Erfolge und die Sicherheit noch nicht so da waren. Da hat er in dieser Phase aber nicht abgewartet, sondern ist durchgestartet. Oder Max Kruse: Er hat eine Ballsicherheit, geht quer, gibt der ganzen Mannschaft Halt.

Kruse und Delaney sind Publikumslieblinge. Bei Gnabry kam gegen Hoffenheim von den Rängen schon mal ein Aufstöhnen, wenn ihm etwas missglückte. Wie finden Sie ihn?

Was sie beschreiben, habe ich im Stadion so nicht wahrgenommen. Ich kenne Serge schon als Nachwuchsspieler in seiner Zeit bei Arsenal. Ich habe ein paar Mal mit Per Mertesacker gesprochen, der ihn bei Arsenal jeden Tag erlebt hat und sofort gesagt hat: Das ist ein guter Junge, ein unheimliches Talent mit seiner Schnelligkeit und Dynamik. Serge muss und kann mit Sicherheit noch dazulernen. Er hat aber eine gute Saison gespielt, eine gute Entwicklung gemacht, allerdings ist er längst nicht am Ende.

Also sollte er bei Werder bleiben?

Ich weiß nicht, was er vorhat. Er bringt ein gutes Element in die Mannschaft hinein. Ich glaube, das, was er bei Werder erlebt hat, hat ihm gutgetan. Wenn er seinen Weg in Bremen fortsetzt, wäre das bestimmt keine schlechte Entscheidung.

Entschieden ist die Zukunft des Trainers. Werder hat mit Alexander Nouri verlängert. Wie nehmen Sie ihn wahr?

Er ist sehr engagiert, bringt sich sehr ein, hat Ideen, die er umsetzt. Er macht einen guten Job.

Kann er ein gestandener Bundesliga-Trainer werden?

Wer kann Ihnen das schon sagen? Zwei Beispiele: Erinnern Sie sich, wie es vor dem Mainz-Spiel aussah? Da gab es große Diskussionen über den Trainer. Das war extrem. Das ist Wahnsinn, was manchmal passiert in diesem Geschäft und mit welchem Tempo: Nach drei, vier Spielen wird schon beurteilt, ob einer der Richtige ist. Das geht viel zu schnell. Oder schauen Sie, was gerade in Dortmund mit Thomas Tuchel passiert. Thomas ist ein absoluter Topmann, hat Erfolg – und trotzdem wird über ihn diskutiert und darüber, dass er vielleicht gehen muss nach dieser Saison. Wo läuft es schon normal?

Alexander Nouri hat jetzt 30 Spiele als Bundesliga-Trainer gemacht.

Und er hat in dieser Zeit eine Marke abgegeben. Daran wird Alex jetzt bewertet. Dabei wird es Rückschläge geben, Unerwartetes. Fußball ist unberechenbar, weil Menschen ihn spielen. Wir versuchen, uns nicht überraschen zu lassen, mit unserer Arbeit auf alles vorzubereiten, und es gibt am Ende auch größere Wahrscheinlichkeiten, aber keine Garantien. Alex ist einer, der aus seinen Erfahrungen lernt. Das, glaube ich, konnte man schon feststellen. Er wird seinen Weg weiter machen.

Sie kennen Alexander Nouri schon seit seiner Jugend als Spieler – was war er für einer?

Ich habe ihn damals zu Werder geholt: Er war ein sehr talentierter Mittelfeldspieler. Alex war U-Nationalspieler, sehr kreativ, hat andere Spieler eingesetzt, ist vorangegangen.

War da schon der spätere Trainer erkennbar?

Das kann man nur schwer sagen. Gewisse Züge, ja, die kann man erkennen – etwa ob einer ein Teamplayer ist oder sich nur um sich selbst kümmert. Und da war Alex jemand, der sich für das Ganze interessiert hat.

Wie sehr juckt es Sie eigentlich, wieder selbst Teil der Bundesliga zu sein?

Ich schließe nichts aus. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt unbedingt sofort wieder rein muss. Ich mache viel für die Uefa, habe Vorträge gehalten, nehme an Diskussionen teil. Es muss auch gar nicht zwingend der Job als Trainer sein. Ich kann mir auch vorstellen, Strukturen aufzubauen, Konzepte zu entwickeln. Was ich ausschließe, ist ein reiner Zahlenjob, in dem es nur um Wirtschaftsfragen und so etwas geht.

Sie haben so viel erlebt als Trainer. Was macht den Reiz aus?

Für mich: mit Menschen zusammenzuarbeiten, die etwas erreichen wollen. Ich freue mich darüber, wenn sich einer entwickelt hat, Erfolg hat, und ich ihm dabei behilflich sein konnte.

Welche Rolle spielt der Kick, vor 60 000 oder 80 000 Menschen aufzutreten?

Das Wichtigste ist und bleibt die Kernaufgabe, also mit einer Mannschaft zu arbeiten, eine Idee zu entwickeln und umzusetzen. Wenn ich dann noch einen Rahmen habe wie kürzlich Madrid, wo ich beim Champions-League-Spiel Atletico gegen Real war, dann ist das natürlich noch einmal eine tolle Nummer. Das Schöne ist: Man erreicht in diesem Beruf viele Menschen, man macht ihnen mit seiner Arbeit eine Freude.

Das Gespräch führte Marc Hagedorn.

Zur Person: Unter Thomas Schaaf feierte Werder seine letzten großen Erfolge: den DFB-Pokalsieg 2009, das Double 2004 und den Pokalsieg 1999. Nach seiner Zeit bei Werder trainierte der heute 56-Jährige Eintracht Frankfurt und Hannover 96.Momentan arbeitet Schaaf als Beobachter für die Fifa. Zum Interviewtermin kam er ganz entspannt mit dem Fahrrad.