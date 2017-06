Bei einem Auswärtsspiel in Darmstadt wird im Bremer Block Pyrotechnik gezündet. Wegen derartiger Vergehen der Anhänger musste Werder in der abgelaufenen Saison mehrfach Strafen bezahlen. (nordphoto)

Das DFB-Sportgericht hat Werder zu einer Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro verurteilt. Als Grund für die Strafe gab der Verband am Dienstag an, dass vor dem Bundesliga-Spiel gegen Schalke am 4. April im Bremer Block mehrere Bengalische Feuer gezündet worden seien. Die Entscheidung wurde im Einzelrichterverfahren gefällt. Werder hat dem Urteil bereits zugestimmt. Damit summieren sich die Strafen für den Klub aus der abgelaufenen Saison auf insgesamt 82.000 Euro. (crb)