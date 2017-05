Serge Gnabry beim Torjubel (nordphoto)

Die Spekulationen um die Zukunft von Serge Gnabry gehen munter weiter. Nachdem in den vergangenen Wochen in den Medien mehrfach über das angebliche Interesse von 1899 Hoffenheim, Borussia Dortmund und RB Leipzig an Werders Nationalspieler berichtet wurde, legt der „kicker“ in seiner Donnerstagsausgabe nun nach. Laut der Fachzeitschrift sei der „Flirt des begehrten Angreifers mit RB Leipzig beendet“. Zudem soll ein möglicher Wechsel zum BVB aufgrund der ungewissen Zukunft von Trainer Thomas Tuchel unwahrscheinlicher geworden sein. Demnach laufe es immer mehr auf die Alternative hinaus: in Bremen bleiben, oder zur TSG wechseln.

Laut „kicker“ hat Gnabry noch keine konkrete Entscheidung bezüglich seiner Pläne für die kommende Saison getroffen. Der 21-Jährige hatte zuletzt nur immer wieder betont, dass er sich in Bremen wohlfühle, aber was in der Zukunft sei, das könne er noch nicht sagen. Werder ist indes zuversichtlich, dass Gnabry auch in der Spielzeit 2017/2018 für die Grün-Weißen aufläuft. „Wir glauben, Serge mindestens noch ein Jahr halten zu können“, sagte Werders Sportchef Frank Baumann jüngst.

Bayern-Zugriffsrecht im Sommer 2018?

Derweil heizt der „kicker“ die Gerüchte um ein Zugriffsrecht der Bayern bei einem möglichen Gnabry-Transfer erneut an. Entgegen aller Dementis schreibt das Magazin, dass „eben doch mit dem FC Bayern verhandelt werden müsse, der sich sein vertraglich fixiertes Zugriffsrecht auf den Spieler auch für Sommer 2018 nicht aus der Hand nehmen lassen will.“

Der „kicker“ hatte bereits bei Gnabrys Wechsel vom FC Arsenal zum SV Werder Ende August vergangenen Jahres von einem angeblichen Zugriffsrecht der Bayern berichtet. Werder hatte dies stets dementiert. Zuletzt hatte auch die „Kreiszeitung“ geschrieben, dass in dem Vertrag des 21-Jährigen, der bis 2020 Gültigkeit haben soll, keine Ausstiegsklausel verankert sei.

(mib)