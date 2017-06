Das Team von Persepolis Teheran ist aktueller iranischer Meister. (imago)

Das Spiel gegen den aktuellen Meister Irans soll dem Bericht zufolge am 3. September stattfinden. Eine dementsprechende Vereinbarung hätten Werder und Persepolis Teheran bereits getroffen. Zeitlich würde der Termin in Werders Kalender schon mal passen: Anfang September ruht der Ball in der Bundesliga aufgrund der Länderspielpause.

Werder-Trainer Alexander Nouri befindet sich seit Sonntag zusammen mit seinem Vater auf einer Iran-Reise. Als Bundesliga-Coach ist der 37-Jährige im Herkunftsland seines Vaters mittlerweile eine Berühmtheit. Eingeladen in den Iran wurde Nouri vom iranischen TV-Sender "IRIB TV" als Gast der Show "Navad", der wichtigsten Sportsendung des Landes mit dem bekannten Moderator Adel Ferdosipour. Auch ein Abendessen mit Funktionären des Fußballverbands und der Besuch des Länderspiels Iran gegen Usbekistan am Montagabend standen auf Nouris Programm. (fel)