Ulisses Garcia. (nordphoto)

Werder setzt weiter auf Ulisses Garcia. „Wir planen mit ihm“, sagte Baumann, „wir glauben, dass er seine Qualitäten bei uns konstant einbringen wird.“ Zuletzt war Garcia, im zweiten Jahr bei Werder, als ein möglicher Wechselkandidat gehandelt worden. Zum Saisonfinale gegen Borussia Dortmund hatte der 21-Jährige nach langer Zeit mal wieder in der Startelf gestanden.

Baumann fand Garcia, der links vor der Dreierkette spielte, „sehr ordentlich, zumal er ja auch nicht die schlechtesten Gegenspieler hatte.“ Vor allem mit Nationalspieler Erik Durm und nach der Pause mit Christian Pulisic bekam es Garcia zu tun.

Am 1:0 für Werder war Garcia direkt beteiligt, und überhaupt war Baumann vom Offensivdrang des Schweizer U21-Nationalspielers angetan. Garcia, der links in der Viererkette, aber auch links im Mittelfeld spielen kann, kommt in zwei Spielzeiten auf 18 Bundesliga-Einsätze für Werder. Sein Vertrag läuft noch bis 2019. (mhd)