Steht im Fokus von Werder: Landry Dimata. (imago)

In Werders Sturmreihe sind für die kommende Saison noch einige Fragen zu klären. Was passiert mit Claudio Pizarro und Aron Johannsson? Kommt Davie Selke von RB Leipzig? Ein weiterer potenzieller Neuzugang spielt derzeit in Belgiens erster Liga beim KV Ostende: Landry Dimata, 19 Jahre alt, 14 Tore in 34 Pflichtspielen, Vertrag bis 2020.

Wie Oostendes Sportdirektor Luc Devroe "nieuwsblad.be" verriet, hat man sich bei den Belgiern bereits auf einen Abgang von Dimata eingestellt. Großes Interesse scheint aus der Bundesliga zu kommen. So hätten Scouts von Werder und dem HSV den Stürmer beobachtet und auch der VfL Wolfsburg sei interessiert, sagte der Sportdirektor.

Günstig wäre eine Verpflichtung von Dimata sicherlich nicht. Bei "transfermarkt.de" wird sein Marktwert auf 6,5 Millionen Euro geschätzt. (oni)