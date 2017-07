Theodor Gebre Selassie und Werder spielten 2015 schon einmal im Pokal in Würzburg und gewannen mit 2:0 nach Verlängerung. (nordphoto)

Die DFB-Pokalspiele der ersten Runde sind am Dienstagvormittag terminiert worden. Werder tritt am Sonnabend, 12. August, ab 20.45 Uhr beim Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers an. Die Partie ist das einzige Spätspiel an dem Tag. Live im Free-TV wird am Montag, 14. August, die Begegnung Hansa Rostock gegen Hertha BSC von der ARD gezeigt. Die restlichen Partien überträgt der Pay-TV-Sender Sky. (crb)