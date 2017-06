Alexander Nouri bewies in dem kurzen Video sein schauspielerisches Talent. (Screenshot/Facebook (Werder Bremen))

Auf Twitter war das Bild zuerst aufgetaucht, die Userin "Garp" hatte angegeben, es bei einer Stadionführung gemacht zu haben (wir berichteten). Auf dem unscharfen Foto war ein Teil des dunkelgrünen Trikots zu sehen, Werder-Sportchef Frank Baumann war ebenfalls in die Szenerie gehuscht. Einen Tag später tat sich in dieser Hinsicht erneut etwas in den Sozialen Medien - dieses Mal trat Werder selbst in Erscheinung und verriet: Es war alles nur eine Inszenierung. Der Klub hat quasi selbst das neue Jersey "geleakt", wie es neudeutsch heißt.

Auf der Facebookseite der Bremer war am Mittwochnachmittag ein Video zu sehen, das den vermeintlichen Zwischenfall thematisierte. Eine Pressekonferenz wurde gezeigt, zu sehen waren Sportchef Baumann, Coach Alexander Nouri und Mediendirektor Michael Rudolph. Und Letzterer sprach über den "ungeheuerlichen Vorfall". Damit war klar: Die vermeintliche Stadionführung hat es nie wirklich gegeben.

Stattdessen war einmal mehr ein gewisser Jan Ole Cordes im Einsatz, der online erst vor ein paar Tagen in einem Werder-Video als zweifelhafter Motivationstrainer in Erscheinung getreten war. Nun durfte die ausgedachte Figur erneut ran - dieses Mal "erwischte" er während seiner "Stadionbegehung" Coach Nouri, als dieser gerade das neue Trikot überstreifte. Ein paar Handyklicks später war der angebliche Leak perfekt. Und Werder hatte auf humoristische Art und Weise einen durchaus wirksamen Werbe-Gag gelandet.

Am Mittwochabend wurde Werder dann sogar noch etwas konkreter und zeigte gleich den kompletten Trikotsatz für die kommende Spielzeit. Im Online-Fanshop sind die Shirts bereits erhältlich. „Die Vorfreude auf die Trikots ist im ganzen Verein groß", sagte Sportchef Frank Baumann. "In den neuen Trikots die ersten Male aufzulaufen, war schon für mich immer etwas Besonderes und ist auch für die Spieler heutzutage noch ein echtes Highlight. Man hat bei den ersten Fotoshootings gemerkt, dass die neuen Trikots bei den Spielern sehr gut ankommen. Schon jetzt sind die Jungs motiviert und freuen sich, es in der neuen Saison mit Stolz auf dem Platz zu tragen.“