Archivfoto: Werder trainiert schon seit Jahren im Zillertal. (nordphoto)

Ajax hat in der aktuellen Saison das Halbfinale der Europa League erreicht und zuletzt im Viertelfinale den FC Schalke 04 ausgeschaltet. Im Werder-Trainingslager in Zell am Ziller trifft Werder nun auf den niederländischen Rekordmeister. Es ist das erste Testspiel in der Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison 2017/2018. Die Partie wird am Sonnabend, 8. Juli, ausgetragen.

„Ajax gehört zu den Topteams in Europa, aus sportlicher Sicht ist diese Partie deshalb natürlich sehr reizvoll. Wir freuen uns, dass uns das Zillertal eine solche Begegnung ermöglichen konnte. Auch für die Werder-Fans, die uns in diesem Jahr wieder zahlreich nach Zell am Ziller begleiten werden, ist dieses Spiel ein absolutes Highlight“, teilte Werder-Sportchef Frank Baumann mit. (fel)