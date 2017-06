Im November gastierten Max Kruse und Werder bereits in Osnabrück. (nordphoto)

Im Rahmen des "Betway-Cups" trifft Werder zunächst am 28. Juli (18.30 Uhr) in Schneverdingen auf den englischen Erstligisten West Ham, einen Tag später steht das zweite Duell der beiden Teams in Lohne an (29. Juli, 15.30 Uhr). Der Klub aus der Premier League absolviert Ende Juli ein Trainingslager in Rotenburg (Wümme). Zuletzt testeten die Bremer vor zwei Jahren gegen West Ham. Beim Gastspiel in London siegten die Grün-Weißen mit 2:1.

Laut der "Neuen Osnabrücker Zeitung" gastiert Werder zudem am 16. Juli beim VfL Osnabrück. Die Anstoßzeit des Testspiels, das für den Drittligisten die Generalprobe vor dem Saisonstart bedeutet, ist noch nicht fix. Zuletzt absolvierte Werder am 11. November ein Freundschaftsspiel gegen die Osnabrücker. Die Bremer siegten mit 5:1 an der Bremer Brücke.

Am 2. Juli beginnen die Grün-Weißen offiziell mit der ersten Einheit nach der Sommerpause, ehe vom 6. bis 14. Juli ein erstes Trainingslager in Zell am Ziller ansteht. In dieser Zeit absolviert Werder auch zwei Testpartien gegen Ajax Amsterdam (8. Juli) und die Wolverhampton Wanderers (12. Juli).

Unmittelbar nach der Rückkehr aus Österreich geht es zum Telekom-Cup nach Mönchengladbach (15. Juli), wo die gastgebende Borussia Gegner im 45 Minuten langen Halbfinale ist. Kontrahent im Endspiel oder in der Partie um Platz drei ist anschließend der FC Bayern München oder die TSG Hoffenheim.

Nach weiteren Einheiten in Bremen folgt dann ein Auftritt in Hamburg, am 22. Juli heißt der Gegner bei einem weiteren Formtest FC St. Pauli. Die Partie beginnt um 15 Uhr. Anschließend geht es vom 24. bis 29. Juli nach Schneverdingen. Eine Woche vor dem Start in den DFB-Pokal (11. bis 14. August) gegen die Würzburger Kickers folgt dann noch der Tag der Fans (5. August) am Weserstadion. (fel)