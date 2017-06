Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

DFB-Pokal-Auslosung Werder trifft auf die Würzburger Kickers

Werders Gegner in der ersten Runde des DFB-Pokals steht fest. Das Team von Trainer Alexander Nouri muss auswärts bei den Würzburger Kickers antreten. Das ergab die Auslosung am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.