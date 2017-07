Theodor Gebre Selassie will auch in Zukunft im Weserstadion jubeln. (nordphoto)

Letzte Woche war es noch Maximilian Eggestein, der seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag setzte, diese Woche zog der nächste Werder-Profi nach: Theodor Gebre Selassie bleibt auch über sein bisheriges Vertragsende 2018 hinaus in Bremen. Das gab Werder am Dienstagvormittag auf der Vereinshomepage bekannt.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Theo einen erfahrenen Leistungsträger für unseren weiteren Weg gewinnen konnten", wird Frank Baumann dort zitiert. Über die genaue Laufzeit des Vertrags wurden wie üblich keine weiteren Angaben gemacht. Nach Informationen der "Bild" soll das neue Arbeitspapier Gebre Selassies bis 2019 laufen und eine Option um ein weiteres Jahr vorsehen.

Auch Alexander Nouri kommentierte die Vertragsverlängerung: „Mit Theo binden wir einen Spieler weiter an uns, der sich voll mit unserem Weg und dem Verein identifiziert", merkte Werders Cheftrainer an. Mit Gebre Selassie, der in der Vergangenheit zumeist als Rechtsverteidiger eingesetzt wurde, aber auch links defensiv bereits aushalf, bietet sich Nouri somit auch in Zukunft eine flexible Option für die Abwehr.

Seit der Saison 2012/2013 läuft Gebre Selassie für Werder auf. Der tschechische Nationalspieler stieß damals nach einer starken Europameisterschaft für eine Ablöse von 1,8 Millionen Euro von Slovan Liberec zum Team. Mit bis heute 155 Pflichtspieleinsätzen zählte "Theo" in der Regel zum Stammpersonal in Bremen. Dabei gelangen ihm zwölf Tore, sieben davon erzielte der sprungkräftige Defensivspieler per Kopf. (cev)